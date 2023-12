Fluminense garante volta do Brasil à final do Mundial de Clubes

Nesta segunda-feira (18), o Fluminense teve seu primeiro desafio no Mundial de Clubes, onde enfrentou a equipe do Al-Ahly do Egito, em jogo válido pela semifinal do torneio. A equipe brasileira conseguiu sair com a vitória pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Jhon Arias e John Kennedy.

Esta foi a 20ª edição do Mundial de Clubes desde que a Fifa passou a organizar o torneio. Com a vitória do Fluminense, esta foi a 10ª vez que um clube Brasileiro alcançou à final da competição para a disputa do título. Com isso, o Brasil se torna o país com mais finais disputadas, superando as nove vezes que a Espanha conseguiu.

Participações do Brasil

O Brasil mantém uma marca bastante interessante, onde já tivemos nove clubes que representaram nosso país no torneio. Sendo eles, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, Grêmio, Vasco, Flamengo e Fluminense. Já os Espanhóis, tiveram apenas o Barcelona e o Real Madrid como seus representantes.

Contudo, o Brasil saiu com o título em apenas quatro situações. Em 2000 e 2012 quando o Corinthians venceu, assim como o São Paulo em 2005, e o Internacional, em 2006.

Por outro lado, os Espanhóis foram os campeões em oito das nove vezes que disputou o título Mundial, sendo cinco delas para o Real Madrid, e três para o Barcelona. A única derrota dos catalães foi para o Internacional em 2006.

A última vez em que tivemos um time Brasileiro na final foi o Palmeiras, em 2021, quando foi derrotado para o Chelsea por 2 a 1. Dois anos depois, o Fluminense do comandante Fernando Diniz, terá a chance de trazer para casa, o título do Mundial de Clubes.

Anote aí torcedor!

Agora, o time Carioca espera o resultado do confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, que se enfrentam nesta terça-feira (19). O jogo da final está marcado para acontecer nesta sexta-feira (22).