Diniz cita nervosismo do Fluminense e exalta John Kennedy: "Jogador de decidir Copa do Mundo"

Na tarde desta segunda-feira (18), o Fluminense venceu o Al Ahly por dois a zero, pela semifinal do mundial de clubes gols marcados pela dupla John Árias (pênalti) e John Kennedy, ambos no segundo tempo. Apesar do resultado, o jogo não foi fácil para o tricolor carioca e o técnico Fernando Diniz analisou o desempenho da equipe na coletiva de imprensa. Perguntado sobre qual a impressão do jogo Diniz falou

“A gente começou um pouco nervoso por ser um jogo de campeonato mundial jogamos contra um time que já estava familiarizado com o campo o campo aliás tá muito diferente do campo de treinamentos nossa comissão vai ajustar isso a bola corre mais nos deixou um pouco mais inseguro e cedemos muitos contra-ataques ao adversário no segundo tempo o nervosismo passou o jogo fluiu chegamos com mais facilidade e depois do gol o jogo destravou e vencemos”

Questionado sobre a característica do time de resistir no primeiro tempo e vencer na segunda etapa o comandante tricolor disse “esse time tem uma característica muito forte de não desistir se for ver a história da libertadores que foi o que nos trouxe aqui passamos momentos difíceis e conseguimos supera-lós o time manteve a calma soube resistir e preservar”

Ao ser perguntado sobre a partida de John Kennedy que mais uma vez decidiu saindo do banco de reservas Diniz respondeu

“É um jogador de muito potencial um cara que pode jogar na seleção brasileira decidir jogo de libertadores mundial de clubes e copa do mundo óbvio não sabemos se isso irá acontecer a estrada é longa mas ele tem potencial é um cara predestinado a fazer gol ele vinha jogava fazia gol e tinha problemas fora de campo quando cheguei no Fluminense hoje é um cara mais profissional e mais treinado que pode de fato decidir jogos”

O próximo compromisso do Fluminense é a final do mundial de clubes nesta sexta-feira dia 22/12 as 15h00 horário de Brasília contra o vencedor do duelo entre Manchester City e Urawa Reds