Fluminense pode igualar Flamengo em títulos de Mundial de Clubes

O Fluminense terá o jogo mais importante de sua história nesta sexta-feira, dia 22. A equipe tricolor enfrentará o Manchester City na final do Mundial de Clubes, no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita, às 15h (horário de Brasília). Em caso de vitória, o Flu poderá igualar o número de títulos do rival Flamengo, que possui um título.

Caso vença o Manchester City, o Fluminense pode igualar seu rival Flamengo, que possui um título mundial. Em três participações, o Flamengo conquistou um título em 1981, vencendo o clube inglês Liverpool por três a zero, com gols de Nunes duas vezes e Adílio uma vez.

O Flamengo conquistou um troféu em três participações. Em 2019, ficou em segundo lugar após perder para o Liverpool, e em 2023, alcançou a terceira colocação após perder para o Al Hilal na semifinal e vencer o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar.

O Fluminense conta com um estilo de jogo diferenciado para confundir a equipe do Manchester City. Poucos jogadores da equipe tricolor mantêm posição, o que pode confundir a marcação da equipe inglesa. Um trunfo para o segundo tempo é o atacante John Kennedy, já que Fernando Diniz pretende repetir a escalação que venceu o Al Ahly na semifinal do Mundial: Fábio, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier, André, Martinelli, Ganso, Árias, Keno e Cano.

Os demais brasileiros campeões mundiais são: Santos, com dois títulos em 1962 e 1963; Grêmio, em 1983; Corinthians, em 2000 e 2012; Internacional, em 2006; e São Paulo, em 1991, 1992 e 2005. O Fluminense busca entrar na seleta lista de brasileiros campeões do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 15 horas, no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita, pela final do Mundial de Clubes contra o Manchester City."