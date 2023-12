Comparação com John Kennedy, retorno aos gramados, e pausa no futebol, Robert abre sua vida em entrevista a Cartolouco

Aos 20 anos, Robert foi emprestado pelo Fluminense e chegou a Espanha, onde defenderia o Barcelona. O menino de xerém, mostrava um futuro promissor, após grandes atuações nas categorias de base, e também no elenco profissional do tricolor carioca.

Pela equipe da Catalunha, Robert não conseguiu o mesmo desempenho positivo, então retornou ao Fluminense, e ganhou mais experiência em outras equipes, tendo passagens pelo Paysandu e Boavista.

“Eu não tava acreditando, quando cheguei lá estava com futebol de Barcelona, e a cabeça de Fluminense. Eu era cercado de pessoas boas, foram poucas vezes que eu me dispersar no caminho, eu sempre fui um cara que sempre soube controlar tudo”, explicou o meia.

Sem atuar desde 2021, quando defendeu o São Gonçalo, Robert contou sua história em entrevista ao canal Cartoloucos, e comparou sua situação com a de outra joia do Fluminense, John Kennedy:

“Eu não sei muito da história dele, já ouvi de muitas pessoas que ele tem um caminho no futebol muito parecido comigo em alguns pontos, e eu fui atrás e me amarrei na história dele. Ele teve um pilar dentro do clube, um apoio forte, alguém que acreditou nele, e mesmo tendo todos os pesares, colocaram ele pra jogar, e hoje ele tá aí brilhando”, comentou Robert.

O meia também explicou que na sua época, eram outros tempos, em um momento onde o clube estava cortando gastos, e por isso, não teve esse mesmo apoio. Entretanto, o menino de xerém, hoje aos 27 anos, mais experiente, e com outra maturidade, já enxerga os próximos passos no futebol, e revela que retornará aos gramados em 2024, defendendo uma equipe carioca.