Um dos destaques do acesso do Juventude na Série B, David avalia temporada: "Inesquecível"

O atacante David, um dos nomes de mais destaque da arrancada do Juventude em busca do acesso na Série B de 2023 avaliou a temporada pelo Ju como "intensa".



Para ele, o começo foi um pouco complicado, mas depois acabou se encontrando dentro de campo e conseguiu render o esperado.



"Foi tudo muito intenso, como qualquer adaptação tive algumas dificuldades no começo, mas tanto o grupo como a comissão técnica e os torcedores seguiram me apoiando, e acho que isso foi fundamental. Acreditaram em mim e acredito que consegui corresponder à altura e ser uma das engrenagens que fizeram o clube voltar para a elite nacional", disse.



Titular em 27 dos 30 jogos que representou o Juventude na Série B, David ainda participou diretamente de nove gols, com quatro marcados por ele, e outras cinco assistências. No período foram 15 vitórias e sete empates, sendo fundamental no vice-campeonato da equipe Caxias do Sul, na Série B, e com o acesso garantido.



"Sem dúvidas foi um período inesquecível e fico muito feliz de poder fazer parte disso tudo, de conseguir fazer gols, distribuir assistências... mas o mais importante de tudo isso é recolocar o clube onde ele merece", concluiu.