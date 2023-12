Recuperado de lesão, zagueiro Joilson comemora retorno aos gramado e projeta Paulistão pelo Água Santa

O ano de 2023 jamais será esquecido pelo zagueiro Joilson. Durante a partida contra o São Paulo, nas quartas de finais do Paulistão, o defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por uma cirurgia que o afastou dos gramados por nove meses.

Completamente recuperado, o zagueiro está participando normalmente da pré-temporada da equipe que se prepara para o estadual.

“Foi um ano que tinha tudo para ser fantástico, com a nossa equipe chegando a grande final do maior estadual do país, mas acabou marcado pela lesão mais séria que tive na minha carreira. Felizmente a recuperação foi excelente e estou de volta sem nenhum tipo de dor”, revelou o jogador.

Aos 32 anos, Joilson atuou por oito jogos no Paulistão até sofrer a lesão. O zagueiro, que já atuou por clubes como Chapecoense, Criciúma, Novorizontino e São Bernardo, disputará o terceiro Paulistão da carreira.

“Sem dúvida é o maior estadual do país, onde todos os jogadores desejam atuar no primeiro semestre. Espero fazer uma ótima pré-temporada para brigar por uma vaga na equipe titular e recuperar o tempo perdido nesses nove meses de recuperação”, finalizou o jogador.

A estreia do Água Santa na competição será no dia 20 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.