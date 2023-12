Jogo das Estrelas terá argentino Palermo como um dos convidados de gala de Zico

Surpresas nunca faltam no Jogo das Estrelas, o maior evento beneficente de fim de ano no futebol brasileiro, organizado por Júnior Coimbra e comandado por ninguém menos do que Zico. Não seria diferente neste ano, na sua 19ª edição. Uma das cerejas do bolo acaba de ser anunciada: o ex-atacante Martín Palermo, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.



O astro argentino terá o privilégio de novamente desfilar talento no Maracanã, na próxima quarta-feira (27/12). A partida está marcada para as 20h30, com o tradicional Jogo dos Artistas às 18h. Os portões abrem para o público às 16h. Outros dois grandes nomes do mundo da bola que acabaram de confirmar presença são o ex-goleiro Júlio César e o ex-lateral esquerdo Sorín.



Até aqui, já são 44 estrelas garantidas na relação de 2023. No gol, além do ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia). No comando da zaga, mais brilhantismo, com Leandro, Mozer, Aldair, Fernando, Ronaldo Angelim e Geromel (Grêmio). Nas laterais, outros nomes de peso: Júnior, Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan e Gilberto (Bahia).



E o que dizer da turma qualificada que faz a contenção no meio de campo, como Andrade, Adílio, Mancuso, Amaral, Jônatas e Luisinho Quintanilha? Até a lista chegar aos talentosos meias, a maioria camisas 10 clássicos: Éder Aleixo, Djalminha, Petkovic, Alex, D’Alessandro, Claudinho (Zenit) e Thiago Coimbra. E, claro, o anfitrião e maior de todos, Zico, o grande astro da noite.



E homem-gol é o que não vai faltar também, de diferentes gerações. De Renato Gaúcho e Alcindo, passando por Sávio, Alex Dias, Aloísio Chulapa, Amoroso, Grafite, Zé Roberto e Adriano Imperador, chegando a nomes que ainda atuam no Brasil e no exterior, como Luciano (São Paulo), Matheus Gonçalves (RB Bragantino) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China).

Bilheteria: mais de 45 mil ingressos já foram vendidos



Como de costume, boa parte da torcida chega bem mais cedo para assistir de perto àqueles nomes que eles só acompanham, normalmente, pela TV e em shows. Os artistas já confirmados no jogo de abertura são José Loretto, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Ricardo Vianna, Márcio Kieling, Nicolas Prattes, Marcello Melo e André Frambach. Entre os cantores, Diogo Nogueira, Poze do Rodo, L7, MC Maneirinho, MC Daniel, Nego do Borel e Tirulipa.



Para ver tanta estrela reunida, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. E eles continuam à venda pelo site https://jogodasestrelas.eleventickets.com/#!/home. Bilhetes para os setores Norte e Sul custam R$ 50 (R$ 25 a meia entrada). Setor Leste a R$ 70 (R$ 35 a meia) e Oeste a R$ 90 (R$ 45 a meia). Só é possível comprar um máximo de 4 ingressos por CPF.



A venda online segue até o dia do jogo, mas os ingressos também podem ser adquiridos nas lojas oficiais do Flamengo na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, até o dia 27, das 10h às 16h (só não haverá atendimento nos dias 24 e 25). Além da bilheteria 2 do Maracanã, das 10h às 17h (também não haverá funcionamento nos dias 24 e 25). As gratuidades, inclusive, só poderão ser retiradas no estádio.