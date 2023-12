Cria da base, Natanael prevê ‘ano de reconstrução’ no Coritiba e fala de objetivos para 2024

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, onde está desde os 14 anos de idade, Natanael é um dos símbolos do trabalho do Coxa para formar seus próprios talentos e mantê-los no time com o intuito de colher os frutos. O lateral-direito, hoje com 21 anos, fez 47 jogos em 2023 e quer superar a marca em 2024 para ajudar o clube a se reconstruir em busca do retorno à elite do futebol brasileiro.

Nas palavras do próprio atleta, enquanto o início da Série B ainda está distante, a meta é jogar o Estadual para chegar, no mínimo, até a grande decisão.

“Não tenho dúvidas de que 2024 será um ano de reconstrução, de corrigir tudo. Em termos de Campeonato Paranaense, um time como o Coritiba tem que pensar, no mínimo, em chegar até a final. Mas claro que queremos o título, sempre entramos numa disputa para vencer e mirando no topo”, garantiu o jogador, que teve a temporada mais ativa da carreira neste ano.

Na última temporada, Natanael se destacou no Brasileirão como um dos jogadores com maior poder de marcação. Até 11 de novembro, segundo a plataforma SofaScore, o lateral era dono da melhor média de desarmes (2,9 por jogo) da competição. Uma de suas principais atuações foi durante a vitória por 3 a 0, no 2º turno da Série A, fora de casa, contra o America-MG. Ele saiu de campo elogiado por torcedores e representantes da imprensa.

“Fico feliz de saber que consegui jogar bem e manter um padrão de atuações, mesmo com todos os percalços no caminho. Sei que sou jovem e tenho muito o que aprender ainda, então cabe a mim ter em mente que preciso seguir melhorando o máximo possível. Não vou estabelecer uma meta fixa para 2024, porque tudo pode acontecer, mas pode ter certeza que queremos dar a volta por cima”, afirmou.

Natanael projeta Série B e retorno para a primeira divisão em 2025

Na classificação final da Série B 2023, a distância do vice-líder para o oitavo colocado foi de apenas quatro pontos. Ciente do grau de equilíbrio presente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro,, Natanael diz que o Coritiba vai buscar o protagonismo no torneio e aposta que os novos investimentos a partir da SAF do clube serão fundamentais para garantir reforços.

"Posso garantir que não pensamos em outra coisa que não seja terminar 2024 com o acesso assegurado. Queremos ser protagonistas na Série B para voltar para a Série A em 2025. Com a entrada da SAF no clube, pensando a longo prazo, acredito que o elenco ficará ainda mais forte e competitivo. Juntos, vamos conseguir reverter a situação atual”, concluiu.