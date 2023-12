Vasco divulga listagem de jogadores que disputarão a Copinha

Ontem, o Vasco divulgou a listagem de atletas que irão disputar a Copa São Paulo de Juniores, que acontece de 2 de janeiro a 25 de janeiro. Confira os nomes:

Foto: Divulgação/Vasco da Gama



O cruzmaltino estreia na competição no dia 5 de janeiro, diante do Macapá. A partida será transmitida pela CazéTV, no YouTube.

A transmissão da competição ficará entre CazéTV e SporTV, portanto alguns jogos do cruzmaltino também podem ser transmitidos na afiliada da Rede Globo.

Até o momento, apenas os jogos da primeira rodada tiveram sua transmissão definida.