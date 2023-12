Vencendo fora de casa, o R10 Score Vasco termina 1° turno da NBB em alta

A equipe de basquete oficial do Vasco, a R10 Score Vasco, finalizou a sua participação no 1° turno da NBB 2023/24.

O jogo do fechamento do turno foi o confronto diante do Corinthians, em São Paulo. Mesmo sendo visitante, o cruzmaltino arrancou o triunfo, com direito a cesta decisiva do ala Paulichi no segundo final de forma emocionante.

Em falar no ala, foi ele o grande destaque da partida, marcando 21 pontos, pegando 6 rebotes e distribuindo 3 assistências.

O time encerra o 1° turno com 13 vitórias e 5 derrotas em 18 jogos, desempenho impressionante, ainda mais se considerar que é a temporada de retorno do clube à elite nacional.

Comandados pelo multi-campeão Léo Figueiró, o elenco cruzmaltino vem desempenhando magistralmente e deixa acesa a chama de esperança no coração dos torcedores.

O time agora entra em recesso, mas retorna às quadras em 8 de janeiro, para o duelo diante do rival Flamengo, que abre o segundo turno.

Por terem terminado entre os 8 melhores na tabela do primeiro turno, disputarão a Copa Super-8 no final de janeiro. O vencedor dela conquista vaga para a Champions League das Américas.

Certamente, é um dos objetivos do cruzmaltino. Seria uma cereja do bolo para a já impressionante temporada de retorno à elite.