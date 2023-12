Ansioso para a Copinha, Filipe Dahora vê grupo ‘acessível’ e mira em chance de alcançar o time profissional

A primeira vez a gente nunca esquece. Conhecido como “Seedorf de Heliópolis”, onde cresceu e se destacou logo aos 12 anos de idade, quando passou a treinar nas categorias de base do Palmeiras, Filipe Dahora não esconde a ansiedade para jogar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Jr. O lateral-direito, de 17 anos, está presente na lista de atletas inscritos pelo Água Santa (SP) para a disputa da Copinha 2024.

“Não vejo a hora de a bola rolar, o árbitro apitar o início da partida. Estar de férias é bom, mas nada supera a sensação de estar prestes a voltar a jogar, ainda mais em se tratando de um torneio tão respeitado e que será a minha primeira vez jogando. É claro que quero fazer bonito em todos os jogos, ajudar meus companheiros e mostrar a todos que posso ser um lateral moderno. Não vai faltar entrega e determinação dentro de campo”, avisou.

Em 2023, o Água Santa fez história tanto no profissional quanto na base. O time principal alcançou a grande final do Paulistão, enquanto a equipe juvenil eliminou Vila Nova e Atlético-MG na Copinha. Na edição de 2024 do torneio de juniores, o Gigante de Diadema estará no grupo 26 ao lado de Remo, Nova Venécia e Santos. Otimista, Filipe Dahora acredita que é possível se classificar para a fase seguinte sem grandes problemas.

“Respeitamos todos os adversários, isso tem que ficar bem claro. Na Copinha, surpresas acontecem frequentemente. Porém, creio que é um grupo acessível, considerando a qualidade do nosso plantel, eu diria que podemos passar até em primeiro. Por que não?”, questionou o garoto. Os 128 times estão divididos em 32 sedes, sendo que os dois melhores de cada grupo garantem vaga para a fase mata-mata da competição.

Na Copinha 2024, o VAR (árbitro de vídeo) poderá ser utilizado pela Federação Paulista de Futebol a partir das quartas de final. A ideia é minimizar polêmicas envolvendo a arbitragem. Filipe Dahora, no entanto, diz que não está preocupado com isso e mantém sua concentração direcionada para os desafios que virão.

“Na verdade, nós atletas, estamos mais preocupados em jogar bem e ajudar o clube que representamos do que qualquer outra coisa”, afirmou.

A estreia de Filipe Dahora com o Água Santa Sub-20 na Copinha acontece na próxima quinta-feira, dia 4 de janeiro, a partir das 17h30, diante do Nova Venécia.