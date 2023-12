“Flamengo sempre entra como um dos favoritos”, diz Caio Garcia sobre Copinha

Com quatro títulos (1993, 2000, 2010 e 2019), o Flamengo é um dos maiores campeões da Copa São Paulo de Futebol Jr, apelidada carinhosamente de “Copinha”.

Sabendo disso, o meia Caio Garcia quer repetir o destaque que teve jogando a mesma competição em 2022, pela Ferroviária, mas agora com a camisa do Rubro-Negro. Comprado em definitivo pelo clube carioca, o jovem de 19 anos vive a expectativa de participar também do Estadual com o elenco profissional.

“Não tem jeito: Flamengo, com toda a sua grandeza, sempre entra como favorito em tudo que disputar. É assim com a equipe profissional, e aqui no sub-20 não é diferente. Sabemos da responsabilidade que é vestir o manto sagrado. Conhecendo a vitrine que é jogar a Copinha, sempre digo aos meus companheiros que temos a chance de provar o nosso valor a nível nacional, já que terá muita gente assistindo”, comentou.

Em 2022, quando defendeu as cores da Ferroviária na Copinha, Caio Garcia marcou um gol e chamou a atenção pela versatilidade nos passes no meio-campo. Primeiro, foi emprestado ao Flamengo até o fim deste ano. Depois, ainda em setembro, veio a proposta para assinar em definitivo com o Rubro-Negro até dezembro de 2026.

“A sensação de ter meu trabalho valorizado com o novo contrato, já é por si só excelente. Agora vou jogar novamente a Copinha, considerada a maior competição das categorias de base no Brasil. Felicidade define. A Copinha tem grande visibilidade e competitividade, dois ideais que sempre estou buscando para minha carreira”, pontuou.

Em relação à possibilidade de jogar o Carioca pelo time profissional depois do fim da Copinha, Caio Garcia prefere manter a humildade e diz que vai seguir trabalhando firme para realizar os sonhos sem atropelar etapas.

“O que tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Sem pressa. Confio em Deus e no trabalho que construo diariamente, sem puxar o tapete de ninguém. O que vier é consequência disso”, apostou.

A estreia do Flamengo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Jr está marcada para sexta-feira, dia 5 de janeiro, contra o São José (RS) a partir das 17h30. São Bento (SP) e Osasco Audax (SP) também compõem o grupo 19 do torneio.