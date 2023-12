Goleiro do São Paulo, Felipe Preis projeta primeira fase da Copinha: 'Não tem jogo fácil'

Com apenas 18 anos, Felipe acredita que o Tricolor não terá vida fácil na competição. O São Paulo possui quatro conquistas do torneio, a última delas, em 2019.

"Muito feliz por disputar a Copinha, é um sonho de criança poder jogar uma competição desse nível e ainda mais com essa camisa tão pesada e vitoriosa como a do São Paulo".

Analisando o grupo do São Paulo, o goleiro acredita o Tricolor tem a seu favor a união do elenco e a determinação para conseguir alcançar os objetivos dentro do torneio.

"Não vai tem jogo fácil, pois todos querem mostrar seu potencial. Mas nosso grupo está muito focado para fazer uma ótima competição e acredito que a união e o espírito competitivo do grupo podem fazer a diferença para nós", conclui.

O São Paulo está no Grupo 7 da Copinha, sediado em Araraquara. A chave ainda tem o Carajás, Porto Vitória e a Ferroviária, dona da casa. A estreia está marcada para o dia 3 de janeiro, quarta-feira, às 19h30, contra o Porto Vitória.