A caminho da terceira Copinha, Baldoria, capitão do SKA Brasil sonha alto nesta edição

O SKA Brasil inicia na Copinha no dia 04 de janeiro. Sede da equipe de Santana de Parnaíba, a equipe enfrenta o Floresta (CE), no primeiro jogo e terá como principal adversário o Atlético-MG, além do Timón, do Maranhão.

A caminho da terceira Copinha, o volante e capitão Baldoria projetou a edição 2024.

"A expectativa está alta para essa Copinha, depois de já ter participado de duas outras edições vou poder ser titular nesta e buscar não só objetivos individuais com grandes participações nos jogos, mas também coletivos para poder chegar o mais longe possível e ir atrás desse título inédito, tanto para mim quanto para o SKA Brasil. E sobre a chave, pegamos um grande time que é o Atlético Mineiro que vai dar uma grande visibilidade, mas também tem o Timon que não conhecemos muito e o Floresta que vai tentar nos surpreender no primeiro jogo, mas temos certeza que estamos prontos para qualquer adversário", disse.