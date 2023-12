Vasco anuncia João Victor como o primeiro reforço para 2024

João Victor é o novo reforço do Vasco. O zagueiro de 25 anos se torna o primeiro reforço do Vasco para 2024, além de primeiro nome da era Mattos a chegar no clube.

Tendo disputado a última temporada pelo Benfica, viveu problemas extra-campo, chegando até a ser afastado. No seu último clube aqui no Brasil, Corinthians, deixou boas credenciais e anima os torcedores.

Também marcou com a camisa do Atlético Goianiense,, fazendo parte da campanha de sul-americana do clube goiano.

Divulgação/Vasco da Gama



João Victor chega ao Vasco se tornando a segunda contratação mais cara da história do clube. Segundo o Globo Esporte, serão pagos R$32 milhões pela vinda do defensor.

O valor pode chegar até R$42 milhões, dependendo de metas a serem batidas pelo atleta no Vasco.

Definitivamente, um bom cartão de visitas para o ano novo!