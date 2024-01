Sondado por clubes da Europa, goleiro de 18 anos do Fluminense fará pré-temporada com equipe profissional

O goleiro Kevyn Vinicius, de 18 anos, vive a expectativa de fazer sua estreia como goleiro profissional do Fluminense. O jogador foi um dos selecionados para fazer a pré-temporada com a equipe principal do técnico Fernando Diniz,, assim como aconteceu na temporada passada. Neste ano, devido ao Mundial, deve integrar a equipe no Campeonato Carioca.

No ano passado, o jogador participou de uma competição com o Tricolor no Equador e também participou de treinos com a Seleção Brasileira. Vale destacar que Kevyn também estava inscrito no título da Libertadores do Fluminense, no ano passado.

“Eu sigo muito focado em ajudar o Fluminense da melhor forma possível. Esse começo de temporada é importante para mim, vou poder mostrar o meu trabalho de perto para a comissão técnica e isso é um incentivo muito importante. Eu sempre falo que o meu objetivo é levar o no do Fluminense o mais alto possível, então toda vez que for chamado para jogar, não importa em qual categoria, darei meu melhor”, disse Kevyn.

“O Fábio é um ídolo. É até difícil acreditar quando estou por ali, do lado dele, vendo treinos... imagina saber que posso treinar ao lado dele. É uma grande referência não só como atleta, mas também como ser humano. Espero um dia contribuir no mesmo nível que ele”, finaliza o arqueiro.

Kevyn Vinicius é visto como uma grande joia na base Tricolor. Com contrato até dezembro de 2026 e com multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros para o exterior e 18 milhões de reais para equipes brasileiras, o arqueiro foi sondado no começo do ano por equipe Europeias. Natural de Ipatinga (MG), o jogador de 18 anos chegou em 2022 a Xerém.