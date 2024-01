Rafael Silva se mostra empolgado para estreia na Copinha: "Estamos acostumados a enfrentar grandes desafios e jogos duros"

A Copinha inicia nesta terça-feira (2) e várias equipes tradicionais vão participar do evento de base mais importante do país. E quem está empolgado para participar pela primeira vez da competição é o atleta Rafael Silva, volante do Operário.

O jogador de apenas 18 anos é um dos nomes importantes do Fantasma e está animado para estrear. Falando sobre o momento e o que espera da Copinha.

“Estou ansioso e espero fazer uma competição com grandes atuações e em alta performance. Sabemos que serão jogos difíceis, mas acredito no trabalho da minha equipe. Estamos acostumados a enfrentar grandes desafios e jogos duros.”, disse o volante.

Rafael aproveitou também para comentar sobre sua evolução e o que fazer para continuar tendo boas atuações pela equipe.

“A disciplina e a constância no trabalho são duas coisas que vem fazendo parte da minha rotina diária e isso tem me feito evoluir e crescer ainda mais. Também agradeço a comissão do operário que vem me ajudando durante esse processo.”

Operário na Copinha

O Fantasma está no Grupo 9, ao lado de Atlético Goianiense, Guarani e Tupã. A equipe estreia na quarta-feira (3), contra o Atlético.