Criciúma deslancha no segundo tempo e goleia Atlético-CE em estreia na Copinha

Na estreia do Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (3), o Criciúma goleou o Atlético-CE por 4 a 0 e conseguiu garantir a primeira colocação após o término da primeira rodada com o saldo de gols.

Criciúma esbarrou em dificuldades na conclusão e deslanchou apenas no segundo tempo

A partida acabou superando as expectativas no primeiro tempo com uma boa movimentação entre as equipes e chances de gol diversas. O Criciúma dominou mais a posse de bola, enquanto o adversário cearense apostava mais nos contra-ataque, achando espaço para oferecer perigo.

O Atlético-CE inclusive principalmente com as ações ofensivas de Yuri Borges, destaque do primeiro tempo com boa movimentação tática e muita velocidade nas transições ofensivas.

Enquanto isso, o Criciúma finalizou mais no primeiro tempo, mas acabou errando o alvo com frequência e desperdiçou as boas oportunidades criadas pelo ataque quando os espaços surgiam no terço final.

Diferentemente do equilíbrio no primeiro tempo, o Criciúma melhorou consideravelmente na etapa complementar e o Atlético-CE não conseguiu acompanhar o ritmo no aumento da intensidade, sofrendo ao longo do segundo tempo.

As entradas de Luiz, Lyra, Octávio, Streit, Capella e Dalmoro executadas pelo técnico Gabriel Carvalho mudaram o ritmo da partida, enquanto a equipe cearense caiu muito de rendimento depois que Yuri Borges cansou e deixou a partida.

O placar foi aberto aos 25' com Dalmoro. Logo na sequência Eliel sofreu pênalti e o lateral-esquerdo Hiago aumentou a vantagem par 2 a 0. Por fim, o Criciúma anotou outros dois gols com Luiz e Lyra, dois jogadores que deixaram o banco de reservas, fechando o placar.

No entanto, o grande destaque da partida consistiu no atacante Gabriel Capella com duas assistências e participação decisiva no terceiro gol para encaminhar a vitória do Criciúma.

Ituano supera Ipariense

Mais cedo, o Ituano abriu a primeira rodada do Grupo 13 com vitória para cima do Itapirense por 3 a 1.

Classificação e próximos jogos

O Criciúma fechou a primeira rodada na liderança com três pontos e 4 gols de saldo, enquanto o Ituano aparece em segundo lugar com 2 gols de saldo e a mesma pontuação. Ipariense e Atlético-CE fecham a tabela com zero pontos.

A próxima rodada será disputada no sábado (6). A partir das 13h, o Itapirense enfrentará o Atlético-CE em partida decisiva no grupo. Logo mais, o Ituano terá pela frente o Criciúma.