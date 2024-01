Pelo grupo 13 da Copinha, Fluminense estreia com vitória diante do São Raimundo-RR

Na tarde desta quarta-feira (3), Fluminense e São Raimundo-RR se enfrentaram no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O duelo foi válido pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Carioca levou a melhor e venceu por 3 a 0, com gols de Agner, duas vezes e João Lourenço.

Domínio Tricolor

Favorito no confronto, o Fluminense começou dando as cartas na partida. Aos 4 minutos, Agner cobrou falta e o goleiro Rafael deu rebote. Na sobra, Kelwin chutou e o arqueiro do São Raimundo apareceu de novo. A bola sobrou uma terceira vez, mas Riquelme não conseguiu cabecear para as redes.

O time Carioca seguiu na pressão. Aos 8, Julio Fidelis recebeu na direita, deu um belo chapéu no marcador e tentou o chute. Mas dividiu com o zagueiro do São Raimundo e caiu na área reclamando de pênalti, que não foi marcado pela arbitragem.

A equipe de Roraima tentou responder aos 14. Bibi roubou a bola da defesa do Fluminense e arrancou. Taysson ficou livre na direita e recebeu o passe, mas finalizou em cima da defesa no momento da finalização.

O Tricolor das Laranjeiras seria premiado quando o relógio marcava 18 minutos. Agner arriscou de fora da área, o goleiro Rafael Lennon falhou e a bola foi parar no fundo das redes.

A vantagem no marcador não baixou o ímpeto dos cariocas, que seguiram no ataque. Aos 24, Agner fez uma bela jogada e rolou para Kelwin, que driblou a defesa do São Raimundo e chutou rasteiro. A bola explodiu no pé da trave.

O domínio tricolor prosseguiu até os minutos finais da primeira etapa, porém, sem ampliar o marcador de 1 a 0.

Tranquilidade

O segundo tempo começou com a mesma pegada da etapa inicial. Logo aos 10 minutos o Tricolor teve um pênalti assinalado a seu favor quando Rafael Lennon derrubou Kelwin dentro da área. Na cobrança, João Lourenço bateu com categoria no canto esquerdo para marcar o segundo dos cariocas.

A partir daí o Fluminense passaria a administrar a vantagem e cadenciar mais o ritmo do jogo. Uma nova investida aconteceria aos 26, quando Loiola fez grande jogada pela direita e chutou, mas Rafael Lennon fez a defesa. Na sobra, Gustavo Lobo tentou a cabeçada, mas Higor salvou em cima da linha. Na sequência, Gustavo Lobo tentou novo chute, mas a bola foi sem direção.

O time das laranjeiras teria mais um pênalti aos 31, quando Enzo foi derrubado após fazer boa jogada. Na batida, Rafael Lennon defendeu a cobrança, mas Agner conseguiu marcar no rebote.

Placar em branco

No outro confronto do grupo 13, o dono da casa, São-Carlense, fez um duelo equilibrado contra a equipe do Lagarto. O duelo, porém, terminou sem bolas na rede.

Classificação e próximos compromissos

Com os resultados, o Fluminense assumiu a liderança do grupo com 3 pontos. São-Carlense e Lagarto dividem a segunda posição, com 1 ponto e o São Raimundo é o lanterna ainda sem pontuar.

A próxima rodada acontece no sábado (6), quando o São Raimundo enfrenta o São Carlense às 12h45, e o Fluminense pega o Lagarto às 15h.