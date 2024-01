Jissele fala sobre saída do América-MG e se garante pronta para novos desafios

A lateral Jissele está pronta para viver novos desafios na temporada de 2024. Depois de dois anos no América-MG, a atleta busca um novo clube para defender.

Jissele deixa o América-MG depois de feitos importantes com o clube, como o acesso para a série A1 do Campeonato Brasileiro. Completamente recuperada de uma lesão no LCA, a jogadora falou sobre seu processo de recuperação e garantiu estar pronta para voltar a jogar.

"Foram duas temporadas de muita evolução e aprendizado, fizemos ótimos Campeonatos Mineiros e conseguimos o acesso à elite do Brasileiro, colocando o América-MG em outro patamar. Mesmo após minha primeira lesão grave na carreira, que poderia ter sido um obstáculo pra mim, segui firme, isso me fortaleceu, tive uma recuperação muito rápida e com muita dedicação pude ficar ainda mais forte e experiente. Hoje estou 100%, pronta pra competir e enfrentar novos desafios", garantiu.

Ainda sem um novo clube definido para a temporada, Jissele falou sobre a importância de ter novos desafios em sua carreira. Mesmo sem seu futuro definido, a atleta iniciou sua preparação para 2024 ainda no ano de 2023, no intuito de não perder tempo e se manter em forma da melhor maneira possível.

"Estou em busca de novos ares e novos desafios, sou uma atleta muito competitiva e dedicada, com isso, o clube que eu defender terá toda a minha entrega, assim como fiz nos demais clubes que passei. Eu iniciei o meu preparo visando 2024 ainda em 2023 e estou com muitas expectativas para a nva temporada, quero buscar títulos. Pensando nisso, estou focada na melhora da performance desde agora. Quero fazer de 2024 a melhor temporada que já tive!”, completou.