Mirassol vence Sampaio Corrêa em sua estreia na copinha

No duelo dos favoritos da chave, Mirassol venceu o Sampaio Corrêa no jogo disputado essa tarde (03) em Bálsamo no estado de São Paulo . A partida que deu início a estréia do grupo 3 na copinha, contou com um jogo muito pegado entre as equipes .

Apesar das condições do gramados não serem as melhores no primeiro tempo de jogo as duas equipes tiveram boas chances , onde a equipe do Sampaio Corrêa jogou uma bola na trave aos 12 minutos de jogo e a equipe do Mirassol aos 17 respondeu após um erro do goleiro do time adversário mas acabou desperdiçando a oportunidade , após os primeiros 20 minutos começou a se tornar um jogo mais físico e assim não tendo mais grandes chances para cada lado .



A segunda etapa começa com Mirassol iniciando bem superior ao time adversário , logo aos 6 minutos após um cruzamento Fabrício teve a chance de abrir o placar mas acabou jogando a bola na trave e foi para fora . Mas aos 13 minutos Fabrício Limateve outra oportunidade, e após um lançamento de seu companheiro, dominou e chutou contando com a ajuda do goleirão a bola passou por debaixo das pernas e assim ele abriu o placar e fazendo o único gol da partida para sua equipe.

Após o gol Mirassol se segurou bem da pressão do Sampaio e foi assim ao longo do segundo tempo , no finalzinho teve chance de ampliar o placar mas não finalizou com sucesso .

Mirassol fica líder de seu grupo enquanto Sampaio Corrêa é o último colocado momentaneamente depende da outra partida do grupo para ver como fica a situação do grupo após a 1 rodada . Ambas equipes retornam a campo no Sábado dia 6 de janeiro para enfrentarem coimbra e Abc respectivamente.



Na Segunda partida do grupo , Coimbra vence na estreia .

Na partida que começou as 19 horário de Brasília , Coimbra venceu o Abc por 5 a 0 , e se tornou líder do grupo ao lado do Mirassol ambos com 3 pontos mas na ficou em primeiro pela diferença no saldo de gols. O grupo retorna a campo no dia 6.