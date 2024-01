Corinthians e Bangu atropelam em estreia no grupo 10 da Copinha

O grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Jr com sede em Marília teve sua estreia nesta noite de quarta-feira (03).

No jogo de estreia, os donos da casa do Marília entraram com coragem para enfrentar o Bangu, mas os visitantes cariocas atropelaram.

Logo aos 12 minutos, Lucas Rabello, filho do ex-atacante Souza, o caveirão, que recebeu após bela jogada coletiva e finalizou rasteiro no canto do goleiro.

Aos 38, o time do interior carioca ampliou a vantagem em finalização de Matheus Bernardo sem chances de defesa para o goleiro Girard.

O próprio Matheus Bernardo na segunda etapa foi para cima, driblou o goleiro e marcou o terceiro decretando a vitória contundente do Bangu.

No jogo que fechou a noite às 21h45 (Brasília), o Corinthians, maior campeão na história do torneio com 10 conquistas, enfrentou o modesto Ji-Paraná-RO.

Logo aos 2 minutos Léo Mana, lateral-direito e capitão da equipe, bateu bem falta, a bola desviou na barreira e matou o goleiro com a bola morrendo no fundo das redes.

Pouco depois, o meia e camisa 10 Pedrinho recebeu bom cruzamento, matou a bola e finalizou marcando seu primeiro gol no jogo.

Ainda na primeira etapa saíram mais dois gols alvinegros, com o atacante Higor e novamente Pedrinho balançou as redes.

Já na segunda etapa, Léo Mana apareceu bem pela direita, cruzou bem para o ponta Kayke empurrar para as redes.

Ainda no final do jogo ainda houve tempo para de pênalti Léo Mana marcar seu segundo gol no jogo e fechar o placar em um sonoro 6 a 0 para o Timãozinho.

Próximos Jogos

No próximo sábado (06), o Corinthians enfrenta o Bangu, enquanto o Marília recebe o Ji-Paraná.