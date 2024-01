Corinthians e UniCesumar renovam patrocínio até fevereiro de 2025

Nesta quinta-feira (4), o Corinthians e a Unicesumar anunciaram a renovação do acordo comercial. A universidade é patrocinadora do futebol masculino desde março e, agora, também será parceira oficial do time feminino. As negociações foram realizadas pela Wolff Sports, empresa que já negociou acordos com 105 equipes do futebol brasileiro e mundial e que acompanhará o processo de forma integral, com a realização de ativações para fomentar a parceria.

Ao longo da última temporada, a marca estampou a barra frontal do calção de jogo da equipe. O novo contrato passa a valer a partir deste momento e também apresenta outra novidade, que é a ativação da marca no backdrop de entrevistas. A parceria possui diversas ativações em âmbito físico e digital.

Além desses espaços, a empresa de educação estende às brabas sua oferta ampliada de cursos de graduação, com bolsas para as atletas. "Ficamos muito felizes com essa renovação da UniCesumar e ainda mais honrados com o interesse de uma empresa que é referência no setor de educação em ampliar essa parceria, incluindo também nosso projeto multicampeão no futebol feminino", diz Sandor Romanelli, superintendente comercial do Corinthians.

O acordo prevê entregas similares para o futebol feminino, modalidade em que o alvinegro é o atual campeão nacional. Além da exposição no uniforme, a parceria envolve ainda outras entregas e ativações de relacionamento.

“Estamos muito contentes com a renovação deste acordo, que tem rendido bons frutos para ambos os lados. Celebramos a parceria com o Corinthians, que é um clube de grande destaque no cenário mundial, e esperamos continuar estabelecendo uma relação duradoura”, comenta Leandro Claro, Vice-Presidente de Mercado e Comunicação da Vitru Educação, controladora da UniCesumar.

José Henrique Saviani, diretor de Relações Institucionais da UniCesumar, destaca que essa parceria vai ao encontro com os valores da instituição. “Nós, da UniCesumar, temos como objetivo incentivar times e atletas brasileiros com investimentos em diferentes modalidades, fortalecendo a união entre esporte e educação. Acreditamos que o esporte, assim como a educação, são ferramentas transformadoras da realidade de milhares de pessoas”, comenta.

A renovação do contrato foi conduzida pela Wolff Sports, agência de Marketing esportivo que atua na negociação de patrocínios de clubes pelo Brasil. “Tanto o Corinthians quanto a Unicesumar estão muito contentes com esta parceria, que se iniciou há mais de nove meses. Antecipamos a renovação para mais um ano de contrato, em um acordo que também passará a contemplar a equipe feminina de futebol do clube, que vem fazendo um brilhante trabalho na modalidade”, pontua Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.