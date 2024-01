Atlético Mineiro goleia Timon em estreia na Copinha

O Atlético Mineiro estreou com goleada sobre o Timon-MA na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta quinta-feira (4). Os alvinegros venceram a equipe maranhense por 5 a 0, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Os gols do Galinho foram marcados por Nova Terra (contra), Caio Ribas, Athyrson, Yan e Berê.

O Timon veio para sua segunda participação na Copinha. A equipe disputou a edição de 2020, quando foi eliminada na segunda fase.

Domínio alvinegro

O Galo abriu o placar aos dois minutos de jogo. João Rafael aproveitou a bola longa, ganhou a disputa na linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro, a bola ficaria com a defesa maranhense, porém, Nova Terra tentou fazer o corte de carrinho mas acabou jogando pra dentro do próprio gol.

Aos seis, o Atlético quase ampliou com uma belíssima jogada trabalhada. João Rafael ficou cara a cara com o goleiro, mas a chegada da zaga dificultou a finalização, que ficou em cima do arqueiro do Timon.

O Galo seguia com o controle das ações e pressionando a equipe maranhense. Tão a vontade, que o volante Zé Phelipe recebeu livre na intermediária e arriscou um chutaço, acertando o travessão.

Alguns minutos depois, a pressão se transformou no segundo gol dos alvinegros. Caio Ribas aproveitou a sobra do escanteio e chutou de esquerda no ângulo, sem chances para o goleiro Riquelmir.

O Atlético novamente chegava com perigo ao gol do Papagaio, em mais uma chance

O terceiro gol do Galo saiu aos 33 minutos, com Athyrson. João Rafael fez uma linda jogada pelo lado esquerdo, limpou a defesa adversária e apenas tocou para o "9" alvinegro, que foi frio e chutou no canto direito, tirando do goleiro.

A linha defensiva adiantada do Papagaio permitia o Atlético trabalhar com bolas longas, o que ocorreu durante praticamente todo o primeiro tempo, até que o Timon passou a dar brechas ao alvinegro pelo meio, espaço aproveitado no quarto gol.

Yan recebeu a bola enfiada, limpou o goleiro e apenas empurrou pro fundo das redes. O Galo desceu para o intervalo com uma grande vantagem.

Sem fôlego

O segundo tempo havia começado com a bola nos pés da equipe do Timon, mas sem oferecer perigo ao gol de Robert.

Sem conseguir manter o ritmo por muito tempo, o Atlético voltou a ter a bola e marcou o quinto gol aproveitando um vacilo da defesa do TEC. Em disputa pelo alto, na entrada da área, a bola sobra para Berê, que não desperdiça e marca o quinto do Galinho.

Pelo lado do Timon, Marquinhos foi ao menos o único atleta que se destacou durante a partida, amarelando jogadores alvinegros e também com jogadas individuais.

Aos 17, o atacante arriscou uma finalização após uma bola de sobra, mas passou ao lado do gol. A torcida presente no estádio aplaudiu e elogiou o jogador com cânticos de incentivo.

Ainda na metade do segundo tempo, os jogadores da equipe maranhense já apresentavam cansaço, com muitos sentindo o ritmo intenso de jogo do Atlético. Aos 20 minutos, a equipe já havia feito todas as substituições.

A partir disso, o jogo ficou morno, o Atlético também fez mudanças e administrou o placar. Equipe teve dificuldades para completar as jogadas que criava. Assim, deu margem para o Papagaio jogar.

Já sem se importar com o resultado, a equipe passou a jogar de forma leve e chegar com frequência e com superioridade no campo de ataque.

A primeira boa chance do Timon no jogo veio apenas aos 29 do segundo tempo, em um chute de canhota de Kaylan. Porém, Robert estava ligado e salvou o Galo. Pouco tempo depois, o Papagaio novamente fez o goleiro alvinegro trabalhar. Desta vez, com Marquinhos.

O Galo até teve outra oportunidade com Iseppe, aos 37, mas o garoto chutou pra fora, em jogada pelo lado direito.

Segundo jogo do grupo

No segundo jogo, que abriu Grupo 18, entre SKA Brasil e Floresta, realizado antes da partida dos alvinegros, quem levou a melhor foi o Floresta, que venceu por 2 a 1, no mesmo estádio, que é a casa do SKA.

O clube paulista teve um começo melhor, impondo mais o jogo até os 15 minutos. Porém, o começo fraco tecnicamente, entediou alguns torcedores.

Na falta do quesito técnico, as duas equipes se entregaram bastante fisicamente. Com um jogo pegado, e bem disputado no campo.

Aos 36, o Floresta teve a melhor chance do primeiro tempo. Negrito saiu na cara do gol, mas perdeu a chance de abrir o placar ao tentar uma cavadinha.

O primeiro tempo havia sido fraco, sem boas chances dos clubes.

Gols

As equipes entenderam que os 45 minutos iniciais haviam sido ruins e animaram a partida. Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Floresta abriu o placar com Gabriel Mamede. Vitinho foi à linha de fundo e fez o cruzamento, a bola bateu na defesa e Gabriel conseguiu empurrar pro gol.

Ainda antes dos dez minutos, Vitinho novamente acionado, teve uma boa chance de ampliar, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

O SKA empatou aos 12, com Guilherme. O capitão aproveitou a jogada de linha de fundo, dominou a bola e conseguiu chutar colocado no cantinho do goleiro Wilderk.

Porém, os paulistas comemoraram pouco. Dois minutos depois, Negrito marcou o segundo do time cearense. Ele recebeu a bola de Vitinho, que fez o corredor na linha de fundo, e só precisou empurrar para desempatar o jogo.

Aos 36, o SKA ficou muito perto de marcar com Jhow, mas Wilderk fez uma defesa incrível para salvar o Verdão da Vila.

O Floresta até tentou marcar o terceiro gol no final do jogo, mas teve dificuldade para acertar o último passe.

Já nos acréscimos, novamente Wilderk salvou uma bola quase impossível, chutada por Pedro Marques, camisa 17, do SKA Brasil. E assim encerrou o confronto de estreia do Grupo 18.

Floresta FC/ Divulgação

Próximos jogos

As equipes voltam a jogar no domingo (7). O Atlético Mineiro enfrenta o Floresta, às 19h15, e o Timon encara o SKA Brasil, às 17h.

O Galo e o Lobo ficam com 3 pontos na classificação do Grupo 18. Os alvinegros ficam com a liderança devido ao saldo de gols.