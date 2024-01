Cruzeiro tem estreia difícil, mas conquista a vitória sobre Capital-TO pelo Grupo 28 da Copinha

Cruzeiro e Nova Mutum estrearam com vitórias na Copa São Paulo 2024, nos dois jogos que aconteceram na última quinta-feira (5). A Raposa teve bastante trabalho para superar a equipe do Capital-TO, mas conseguiu o triunfo com um belo gol de Gui Meira na segunda etapa. Enquanto isso, o Nova Mutum conseguiu vencer o União Mogi por 3 a 1 no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e, nesse momento liderança o Grupo 28.

CRUZEIRO 1 A 0 CAPITAL-TO

O Cruzeiro estreou na Copinha nesta quinta-feira (04) e enfrentou bastante dificuldade para furar a defesa do Capital-TO, apesar de ter sido superior a partida inteira. No entanto, conseguiu vencer a equipe do Tocantins por 1 a 0.

Gui Meira marcou o único gol do jogo aos 16 minutos do segundo tempo. Ele recebeu na ponta da área, cortou para dentro e finalizou no cantinho do goleiro. A equipe celeste acertou a trave duas vezes na partida, a primeira com Vitinho na primeira etapa e a depois com o destaque do time, Fernando, com gol aberto, na volta do intervalo.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

NOVA MUTUM 3 A 1 UNIÃO MOGI

Nova Mutum e União Mogi se enfrentaram um pouco mais tarde no outro jogo do Grupo 28, no Estádio Nogueirão em Mogi das Cruzes. A equipe do Mato Grosso venceu os donos da casa por 3 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por André Dias, Luiz Felipe (contra) e Cristian Rafael; João Pedro descontou para o União Mogi.

PROXIMOS COMPROMISSOS E A TABELA

Com um saldo de dois gols de saldo, o Nova Mutum lidera o grupo, seguido pelo Cruzeiro, que possui apenas um gol de saldo. Capital-TO e União Mogi estrearam com derrotas e ocupam as últimas colocações, sem nenhum ponto.

Na segunda rodada, no domingo (07), o União Mogi receberá o Capital-TO às 14h45, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, enquanto isso, um pouco mais tarde, o Cruzeiro recebe o Nova Mutum às 17h, em busca da liderança do Grupo 28.