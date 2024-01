Flamengo vence o São José em sua estreia pela Copinha 2024

Em duelo bem jogado e também equilibrado, Flamengo e São José se enfrentaram pela primeira rodada da Copa SP de Futebol Júnior em jogo válido pelo grupo 19 da competição. A equipe carioca ficou com a vitória nesta sexta(5), placar encerrado em 2 a 1, garantindo os três primeiros pontos na Copinha.

. Como foi o jogo?

Primeiro Tempo

Logo no início, no primeiro minuto de jogo, o Flamengo chegou com Pedro Estevam que finalizou para fora sem muito perigo.

Aos 8min, o São José respondeu após uma roubada de bola feita pela marcação forte da equipe. O centroavante Daniel chutou, de fora da área, mas a bola não foi à direção do gol.

Aos 10min, Diegão afastou de cabeça a bola no meio campo e resultou em um lindo passe para Werton. O atacante rubro-negro ficou cara a cara com o goleiro do São José e bateu, mas Édson Júnior defendeu de forma impressionante.

Com 29min da etapa inicial, Werton buscou a entrada na grande área em uma jogada individual e conseguiu. Após a conclusão da finta, cruzou em direção ao gol e a bola passou à linha de fundo, com perigo contra a defesa do São José.

Aos 40min, o time gaúcho teve uma grande oportunidade. Santarém carregou pelo meio campo e deu um belo passe para Daniel. O número 9 do São José chutou e o goleiro rubro-negro Dyogo Alves defendeu de maneira incrível.

No detalhe do primeiro tempo, o Flamengo controlou a posse de bola durante toda a etapa inicial, porém o São José marcou muito bem e não deu espaços para uma pressão flamenguista. Com isso, as tentativas de jogadas foram forçadas pelos lados. Entretanto, no finalzinho do tempo inicial, aos 49min, o Flamengo conseguiu criar uma bela oportunidade. Zé Welinton foi até a linha de fundo pelo lado esquerdo, fez o cruzamento por baixo e Petterson abriu o placar. Uma finalização do atacante flamenguista de primeira com a perna direita, sem chances de defesa para Édson Júnior. Portanto, final de primeiro tempo com o placar aberto, 1 a 0 para o time carioca.

Segundo tempo

A etapa complementar começou com tudo para o lado do Flamengo. Com 2min, após uma sobra da finalização de Pedro Estevam, Werton chutou por cobertura pra cima de Édson Júnior, um golaço marcado pelo atacante flamenguista para ampliar o placar e fazer 2 a 0.

O São José assustou o Flamengo com 7min, em chute forte de Marquinhos, de fora da área, com a perna direita. O goleiro Dyogo Alves espalmou para afastar o perigo.

O jogo na sua metade voltou a ficar mais equilibrado e um pouco mais calmo pelo controle do lado do Flamengo. As chances de perigo diminuíram. Os goleiros também tiveram menos trabalho.

Aos 36min, o São José conseguiu diminuir a vantagem. Thiago Tinoco lançou para Thales, dentro da área, que bateu cruzado e do outro lado na pequena área, Daniel completou pro fundo das redes. Com esse belo gol, o placar mudou para 2 a 1.

Mesmo após o gol tomado, o Flamengo continuou trocando passes e mantendo a posse de bola. O São José demonstrou muita força de vontade e garra e por isso, no final do jogo, foi notório o cansaço dos atletas. Sendo assim, a partida terminou com vitória flamenguista pelo placar de 2 a 1.

. Outro jogo do grupo

Na outra partida do grupo, o Grêmio Osasco Audax venceu o São Bento por 1 a 0. O gol foi marcado pelo centroavante Igor, de pênalti.

. Classificação e próximos jogos

Com esses resultados, o Flamengo e o Grêmio Osasco Audax lideram o grupo 19 com três pontos e a mesma quantidade em saldo de gols. Diferentemente, São José e São Bento completam a tabela na terceira e quarta colocação com nenhum ponto somado.

A 2ª rodada do grupo 19 da Copinha será disputada na próxima segunda-feira(08). O Grêmio Osasco Audax enfrenta o São José às 18h15, por outro lado, o São Bento encara o Flamengo às 20h30. Vale lembrar, todas as partidas desse grupo serão realizadas em Osasco, sede determinada para esse grupo 19, no Estádio Municipal José Liberatti.