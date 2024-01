Quais os melhores times de futebol do Brasilem 2024?

Falar sobre os melhores times de futebol no Brasil é sempre um assunto difícil. Não somente pelas performances competentes de inúmeros atletas e equipes do país, mas por se tratar de um assunto com um público apaixonado e fervoroso. O melhor time é sempre aquele pelo qual torcemos, correto?

Na verdade, não! E não existe nada de errado em analisar resultados objetivamente, a fim de descobrir qual equipe vem tendo as melhores performances em jogos e competições recentes. Isso inclusive o ajuda a prever como o seu time atuará quando for colocado em campo contra um rival histórico.

Para esse texto nós vamos analisar performances em competições de 2023, a fim de descobrir quais são os times que entram com tudo em 2024. A ideia é ajudar torcedores a terem uma visão geral do cenário brasileiro, permitindo que apostem online ou simplesmente prevejam resultados de jogos.

1 – Palmeiras

O Palmeiras é o mais recente vencedor da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol (o Brasileirão), o que o coloca na frente de todos os outros, considerando a importância da competição no Brasil. Isso também faz com que ele seja um dos mais escolhidos nas casas de apostas que contemplam partidas.

2 – Fluminense

A Copa Libertadores da América é uma das mais importantes do continente, contando com a presença de diversos times latinos, incluindo o Brasil. O Fluminense foi o último vencedor da competição, erguendo a taça em 2023, o que o coloca em vantagem perante outras equipes do futebol nacional.

3 – São Paulo

O São Paulo é o mais recente vencedor da Copa do Brasil de Futebol, uma competição que, entre outras coisas, garante vaga na Copa Libertadores da América. A vitória recente do time paulista é histórica, considerando que, antes, o São Paulo tinha alcançado o pódio (e perdido) seis vezes.

4 – Flamengo

Quando falamos sobre times que entram em 2024 com favoritismo, é impossível deixar de lado o Flamengo. Ao todo, o clube tem 15 títulos: 7 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Supercopas, 1 Copa dos Campeões e 1 Copa União. É certo que outros troféus serão agregados durante 2024.

5 – Sport

O Sport é considerado o maior clube de futebol nordestino, levando em conta vitórias em competições nacionais e internacionais. Isso também o coloca como um dos favoritos para conquistar partidas em 2024, seja disputando contra rivais históricos do mesmo estado ou jogando em estádios fora de casa.

6 – Corinthians

Devemos lembrar que o futebol feminino ganhou força no Brasil. Também conhecido como “Brasileirão Feminino”, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino é o mais importante de sua categoria. Na competição mais recente, realizada em 2023, o Corinthians foi campeão, o que elevou a equipe feminina a patamares comparáveis àqueles do futebol masculino.

E aí, concorda com essa lista ou acha que nos esquecemos do seu time? Brincadeiras à parte, é sempre importante lembrar que o amor por um time não diminui ou desaparece de acordo com performances. Ser um apaixonado significa apoiar o clube nos momentos de vitória e também nas fases difíceis.