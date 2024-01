Em jogo truncado, Mirassol empata com o Coimbra na Copinha

No duelo que começou na tarde deste sábado (06), às 16h45, o Mirassol empatou em 0 a 0 com a equipe de Coimbra no estádio Manoel Francisco Ferreira em Bálsamo no estado de São Paulo. A partida que deu continuidade ao grupo 3 da Copinha, com um jogo pegado com finalizações, mas sem uma boa pontaria.

O começo do jogo entre as equipes foi treinado e logo virou um jogo físico para ambas as equipes. O Mirassol criou oportunidades de gol, mas falhou na hora de finalizar. Além disso, também cedeu chances ao adversário que, apesar de ter sido melhor no primeiro momento, também não teve a eficiência de marcar o gol.

No segundo tempo, o Mirassol se soltou um pouco mais e até que criou chance após troques de bola, mas a pontaria não estava boa e não foi concluída em gol. No decorrer do segundo tempo, a equipe de Coimbra foi causando mais danos ao Mirassol, que conseguiu se segurar.

Da primeira partida, que foi disputada de forma diferente e o Mirassol foi completamente superior ao seu adversário, nesta foi diferente. Os paulistas ficaram atrás em números de finalizações (1 x 4) e em números de escanteios (0 x 6) . Só ficou à frente em números de impedimento (3 a 2) . Apesar de não fazerem uma boa partida, os mandantes seguraram a boa equipa de Coimbra, já que ambos estavam com a má pontaria nesta tarde.

Classificação

Após o fim do jogo com as duas equipes somando um ponto, o Mirassol atingiu a vice-colocação do grupo perdendo no saldo de gols para a equipe do Coimbra-MG - os dois têm quatro pontos.