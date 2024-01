Botafogo vence e se aproxima de vaga na segunda fase da Copinha

Botafogo e Rio Claro-SP entraram em campo nesta sexta-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 5 da Copinha. O Glorioso vinha de vitória magra contra o Tiradentes-PI, já o Rio Claro começou o campeonato perdendo para a equipe do Francana-SP pelo placar de 2 a 0.

A primeira etapa da partida foi bem abaixo do esperado, com o Botafogo tentando avançar e o Rio Claro bem postado na defesa. Já a segunda etapa começou a ter emoções nos 15 minutos finais. Aos 32, o Rio Claro surpreendeu e abriu o placar com Marcos Paulista, que recebeu na área e finalizou de esquerda no canto do goleiro Heitor.

Atrás do placar, o Botafogo partiu pra cima e logo conseguiu o empate com João Guilherme, que tabelou, entrou na área e estufou as redes. Já aos 44, veio a virada do Glorioso após nova jogada de João Guilherme, que dessa vez serviu Gregory, que furou a finalização, fazendo com que a bola se oferecesse para Vargas, que apenas colocou pra dentro e deu números finais ao jogo.

Francana 0 x 3 Tiradentes-PI

Já na outra partida do grupo, as coisas foram mais fáceis para o Tiradentes, que derrotou a equipe da casa pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Felipe, Luís Carlos e Machado. Com a vitória, a equipe do Piauí entra no bolo pela classificação para a próxima fase da competição.

Classificação e Agenda

Com a vitória sobre o Rio Claro, o Botafogo assumiu a primeira colocação do grupo 5 de forma isolada, com seis pontos conquistados e agora é seguido pela equipe do Tiradentes, que conseguiu sua primeira vitória na competição e ocupa a segunda colocação do grupo pela questão de saldo de gols, com três pontos. Atrás vem o Francana, que tem os mesmos três pontos. A lanterna do grupo fica com o Rio Claro, que ainda não somou pontos.

A última rodada do Grupo 5 acontece na próxima segunda-feira (8), com as partidas entre Tiradentes-PI e Rio Claro, às 16h15 e Botafogo e Francana, às 18h30. Ambas as partidas acontecem no estádio Lancha Filho, em Franca-SP.