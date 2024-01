Sampaio Corrêa leva gol no fim e fica só no empate com o ABC na Copinha

O jogo que teve início às 19h, na noite deste sábado (06), contou com a equipe do Sampaio Corrêa, que enfrentou o ABC-RN, no estádio Manoel Ferreira em Bálsamo (SP), em busca da sua primeira vitória na competição.

Com um início bom de ambas equipes, o Sampaio Corrêa teve boas oportunidades, sendo a principal aos 15 minutos após uma cobrança de falta. Em um bate e rebate, Adriano acertou um belo chute de voleio e fez 1 a 0 para sua equipe. Apesar do ABC também ter tido algumas chances, o placar do primeiro tempo permaneceu assim.

O Sampaio Corrêa voltou bem para a segunda etapa e logo aos 05 minutos fez o seu segundo gol, novamente com Adriano. O jogador aproveitou o rebote do goleiro e acertou um chute para ampliar o placar fazendo o 2 a 0. Com este gol, o Sampaio diminuiu o ímpeto, abrindo espaço para que o ABC gostasse do jogo.

Aos 19 minutos, Ruan diminuiu para o ABC após cabeçada em cobrança de falta e falha da zaga maranhense. O placar marcava 2 a 1 e o time do Rio Grande do Norte voltou para o jogo.

O Sampaio ainda criou chances, mas acabou não ampliando o placar. Nos acréscimos, Ruan, novamente, empatou. Ele aproveitou um cruzamento, dominou e mandou para as redes. Com o resultado de 2 a 2, ambas equipes somaram um ponto, sendo os seus primeiros na competição.

Classificação do Grupo

Com este empate, o Sampaio está em terceiro na colocação do grupo com apenas um ponto, à frente do ABC-RN, porém atrás de Mirassol, 2º colocado, e do Coimbra, que é o líder. Ainda existe chance remota de classificação do time maranhense, mas precisa vencer e tirar um grande saldo de gols na última partida do grupo, contra o Coimbra, na terça-feira (09).