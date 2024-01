Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Lucas Halter

O Botafogo anunciou, neste domingo (7), a contratação do zagueiro Lucas Halter. A divulgação foi no início da tarde deste domingo. O jogador pertencia ao Athletico, mas estava emprestado ao Goiás, onde atuou nas duas últimas temporadas.

Aos 23 anos, Lucas Halter era um nome de consenso entre a diretoria botafoguense e o técnico Tiago Nunes, que o acompanhava nas categorias de base do Furacão. Depois de dois anos emprestado ao Goiás, o jogador terá a oportunidade de disputar a Libertadores em 2024 pelo Alvinegro.

O defensor é aguardado para substituir Adryelson, negociado para o Lyon. Além disso, o Glorioso também avançou pela contratação de Alexander Barbosa, atravessando a negociação do zagueiro argentino com o Fortaleza. Lucas Halter fez 54 partidas em 2023 pelo Goiás e marcou seis gols.

O atleta se reapresenta com o elenco no próximo dia 7 de janeiro, data marcada como o início dos trabalhos em 2024.

