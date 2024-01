Com VaideBet, Corinthians fecha maior patrocínio da história do futebol brasileiro

O Sport Club Corinthians Paulista e a VaideBet assinaram o maior contrato de patrocínio máster da história do futebol brasileiro. O clube receberá R$ 370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões) nos próximos três anos (R$ 120 milhões por ano e R$ 10 milhões de luvas). A empresa estampará sua marca nas camisas do futebol masculino, feminino e das equipes de futsal e basquete.

O aporte da VaideBet será de R$ 10 milhões por mês e supera os valores conhecidos de todos os outros patrocínios de futebol no Brasil, além de celebrar uma nova referência na relação entre clubes de futebol e o mercado de patrocínios esportivos.

"Estamos muito felizes em trazer para o Corinthians o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, resultado de negociações que começaram ainda durante a campanha. Sempre batemos na tecla de que o Corinthians tem a maior marca do futebol sul-americano e uma das maiores do mundo. Então insisto: ninguém pode pensar pequeno neste clube. Aos poucos vamos recuperar e credibilidade, o protagonismo e devolver o Corinthians para os corinthianos”, afirmou o presidente Augusto Melo, que completou: “Começamos 2024 com grandes anúncios e a VaideBet certamente será um de nossos parceiros centrais de grandes realizações."

VaideBet tem Gustavo Lima como um dos seus principais embaixadores

"Patrocinar o Corinthians é patrocinar não só uma das principais instituições do Brasil, mas também um clube com uma história muito bonita e uma torcida reconhecidamente apaixonada, engajada e única. É um marco histórico para a VaideBet, que nós planejamos por meses e conseguimos concretizar agora. Estar ao lado do Corinthians e da Fiel é tudo que gostaríamos para a estratégia da VaideBet para os próximos anos e estamos muito felizes por termos firmado essa relação. Sabemos que os valores são expressivos e esperamos que possamos, juntos, ajudar o Corinthians a chegar ainda mais longe", afirmou André Murilo, CFO da VaideBet.

A VaideBet já patrocinou eventos e festivais e faz sua primeira incursão no futebol. A marca tem como um de seus principais embaixadores o cantor Gusttavo Lima.