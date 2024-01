Portuguesa garante a classificação em jogo suado na Copinha

Portuguesa e Goiás se enfrentaram neste domingo (07) no Estádio Francisco Marques Figueira pela segunda rodada da Copinha do grupo 27. A Lusa venceu o time de Goiânia por 2 a 1, garantindo a classificação para a próxima fase do torneio.

Classificação Rubro-Verde

O primeiro tempo mostrou um jogo morno, a Portuguesa por um lado sendo bem participativa no ataque mas perdendo muitas chances com a marcação firme do Goiás. Já o Alviverde Goiano com poucas oportunidades de finalizar, sempre atacando pela parte esquerda do rubro-verde que se mostrava vulnerável.

O jogo ‘reviveu’ apenas nos acréscimos do primeiro tempo quando a Fabulosa conseguiu a vantagem de dois gols nesse finalzinho.

Aos 47 do primeiro tempo, Leandro recebe uma bela enfiada de bola feita pelo capitão Pedro Henrique e dá um tapa simples por baixo das pernas do goleiro Catula, abrindo o placar no final do primeiro tempo.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 da Lusa, Kadir White, conseguiu escapar da marcação de dois jogadores do Esmeraldino e fez o segundo nos acréscimos.

Em 17 minutos do segundo tempo, o Esmeraldino reagiu após uma cobrança de escanteio bem executada e falta de marcação por parte da defesa da Portuguesa.

O segundo tempo virou um pesadelo para a Lusa, o Goiás buscando o empate e sempre pressionando e os atletas rubro-verde não conseguindo articular as jogadas e tendo que partir para a defesa tirando a bola de qualquer forma, chegando até a gastar o tempo.

Com jogo suado e nervosismo dos atletas, bolas afastadas de qualquer jeito, a Fabulosa mesmo perdida conseguiu a vitória por 2 a 1 e a classificação para a segunda fase da Copinha.

Outro jogo do grupo

O Madureira venceu novamente no grupo 27, dessa vez a vitória foi sobre o União Suzano por 2 a 1 e acumula 6 pontos na classificação.

As crias de Xerém abriram o placar com 1 a 0 aos 48 minutos do segundo tempo com um belo chute de voleio do Cauã Coutinho que foi desviado para o gol. Mas o Suzano não deixou barato e buscou o empate aos 2 minutos de acréscimo do segundo tempo com gol de Giovani Amaral.

Porém, aos 7 minutos de acréscimo do segundo tempo, o Madureira voltou a liderança do placar com um pênalti cobrado por Andrey Jacaré, finalizando o jogo com o resultado de 2 a 1.

Classificação do grupo

O grupo se mantém o mesmo da última rodada, Portuguesa na liderança com 6 pontos, Madureira em vice também com 6, Goiás em terceiro sem ter pontos e o União Suzano em última colocação também sem pontos.

Agora Portuguesa e Madureira avançam para a segunda fase do torneio e jogam apenas para cumprir tabela.

Próximos jogos do grupo

A Portuguesa entra em campo contra o Madureira no Suzanão nesta quarta-feira (10) às 12h45, será um duelo direto entre primeiro e segundo colocado para decidir a liderança do grupo 27.

Já o outro jogo do grupo será entre Goiás e União Suzano também no Suzanão às 15h, os jogos da Copinha estão sendo transmitidos pelos canais do Paulistão, Futebol Paulista e também pela Cazé TV, mas você pode acompanhar aqui pela VAVEL também.