Santos atropela Nova Venécia e está classificado à próxima fase da Copinha

Na tarde deste domingo (7), Santos e Nova Venécia-ES se enfrentaram pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, na Arena Inamar (Diadema). A equipe alvinegra foi muito superior que ao time capixaba, ganhando o confronto por 7 a 0.

No primeiro tempo, o Peixão pressionou bastante, porém marcou apenas um gol com Enzo Monteiro. Já na segunda etapa, a equipe da baixada continuou pressionando e após o zagueiro do Nova Venécia querer dar uma de goleiro e ser expulso, o Alvinegro Praiano transformou a vitória em goleada.

Peixe na frente

Em uma primeira etapa com predominância total do Santos, a equipe alvinegra saiu na frente no placar com gol do artilheiro Enzo Monteiro. Já o Nova Venécia não conseguiu produzir nada e só ficou se defendendo durante o primeiro tempo inteiro.

Logo aos 7 minutos de jogo, o atacante Thaylan, do time do Espírito Santos, cometeu uma falta no meio de campo e acabou recebendo o primeiro cartão amarelo da partida.

Aos 15 minutos, o zagueiro Samuel recebeu um cruzamento na medida, a cabeçada foi forte, porém em cima do goleiro Ryan, que fez uma bela defesa mandando a bola pela linha de fundo.

Em jogada trabalhada pelo lado direito do campo, o Santos arranjou um cruzamento e, na bola sobrada, Felipe Laurindo finalizou e foi bloqueado pela zaga do Nova Venécia. Logo em seguida, novamente a equipe santista conseguiu uma boa oportunidade com Enzo Monteiro, porém a cabeçada passou raspando o travessão.

Aos 37 minutos, o Peixe abriu o placar com o camisa 9, Enzo Monteiro. Após um cruzamento na medida, o atacante mandou a bola para o fundo da rede com um belo cabeceio.

Vitória transformada em goleada

Na segunda etapa da partida, o Santos pressionou cada vez mais a equipe do Espírito Santo e fez mais 6 gols no confronto. Sem ver a cor da bola, o Nova Venécia seguiu como no primeiro tempo, sem produzir nada.

Os gols da segunda etapa foram marcados por: Miguelito (2), Hyan (2), Diego Borges e Souza.

Logo aos 5 minutos de jogo, o time alvinegro aumentou o placar com Miguelito, em jogada, novamente, trabalhada pelo lado do campo e cruzada para a área, Gabriel Bontempo finaliza no travessão e a bola sobra para o camisa 10 só empurrar de cabeça para o gol.

No mesmo lance, após a cabeçada de Miguelito para ampliar o placar, o zagueiro do Nova Venécia tentou dar uma de goleiro e colocou a mão na bola para defendê-la, porém mesmo assim a bola acabou entrando e o mesmo tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com a expulsão, o Santos começou a ter mais facilidade para chegar com perigo ao gol. E aos 12 e 15 minutos, Hyan marcou duas vezes para a equipe da baixada santista sem nenhuma dificuldade.

Miguelito recebeu sozinho na entrada da área aos 25 minutos e finalizou sem chances para o goleiro adversário, ampliando o placar para 5 a 0.

Iluminado

Logo após a substituição, Diego Borges empurrou para o fundo da rede em seu primeiro toque na bola, aos 27 minutos.

Aos 35 minutos, o Santos fez mais um e contou com uma ajuda do goleiro do Nova Venécia, que falhou em um chute de longa distância do camisa 3, Souza.

Com 7 a 0 no placar, o Peixão seguiu atacando e perdeu um gol na cara com o camisa 19, Rodrigo Cezar.

Água Santa x Remo

Na outra partida do grupo 26, com gols de Felipe Dahora, Renan Moura (contra) e Breno, o Água Santa derrotou o Remo por 3 a 0 e também está classificado para a próxima fase da Copinha.

Classificação e próximos confrontos

Com a goleada aplicada no jogo de hoje (7), o Santos conquistou a primeira colocação do grupo 26 e está classificado para a segunda fase da Copinha, juntamente com a equipe do Água Santa. Já o Remo e o Nova Venécia dão adeus à competição, ficando na 3ª e 4ª colocação, respectivamente.

O Santos encara o Água Santa na próxima rodada, valendo a liderança do grupo 26. Já o Remo e o Nova Venécia se enfrentam para cumprir tabela. Ambos os jogos serão disputados em Diadema, na Arena Inamar.