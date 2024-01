São Paulo negocia rescisão amigável com Gabriel Neves

O São Paulo tem negociação avançada para uma rescisão de contrato amigável com o volante uruguaio Gabriel Neves. Segundo informações de André Hernan, os advogados do jogador e do clube afinam os outros detalhes.

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo já começa a planejar a temporada 2024, que terá as disputas da Supercopa do Brasil, do Paulistão e do Brasileiro, além do retorno do clube à Libertadores e da defesa do título da Copa do Brasil.

O grupo comandado por Dorival Júnior se reapresentou e iniciou trabalhos no último sábado (6), já com a presença dos recém-contratados Erick, Luiz Gustavo e Bobadilla. Divididos em dois grupos, os atletas fizeram um trabalho técnico em espaço reduzido intercalado com estímulos de corrida.

Além disso, o lateral-direito Nathan e os volantes Méndez, Gabi Neves e Talles Costa, foram liberados da reapresentação e eram jogadores que não estavam nos planos da diretoria Tricolor. Assim sendo, podem ser envolvidos em transferências para outros clubes. Ao que tudo indica, ao menos Gabi Neves sairá de graça.

São Paulo comunica saída de outros seis jogadores após término dos vínculos

Felipe Alves, Walce, Caio Paulista, Pato, Erison e David deixaram o clube ao término de seus vínculos, em 31 de dezembro de 2023. Em relação à temporada passada, também deixaram o elenco o zagueiro Beraldo, negociado com o PSG, o lateral-direito Raí Ramos, emprestado ao Ceará, e o meia Pedro Vilhena, emprestado ao Sport Recife.