Botafogo vence e avança com 100% de aproveitamento na Copinha

Após três rodadas, o Botafogo conseguiu a classificação para a próxima fase da Copinha. O último jogo do Grupo 5 foi entre Botafogo e Francana, equipe dona da casa na primeira fase. Precisando apenas do empate para avançar em primeiro, já a Francana precisava de uma vitória por dois gols de diferença para conseguir uma histórica classificação.

Botafogo faz homenagem a Zagallo. Foto: Henrique Lima/Botafogo

Precisando do resultado, a Francana avançou e logo chegou com perigo ao gol defendido por Heitor, que fez bela defesa aos dois minutos. Aos oito, o Botafogo respondeu e também fez o goleiro adversário trabalhar.

Porém, o primeiro gol da partida veio aos 16, quando Kayke foi puxado por Pedro Henrique na área e o juiz marcou a penalidade máxima para o Fogão. O próprio Kayke cobrou e converteu com categoria, abrindo o placar para o Glorioso. Após o gol, a partida passou a ficar morna, sem muitas chances no restante do tempo.

Na segunda etapa, a Fracana partiu pra cima e confiou na virada, mas acabou pecando nas finalizações e desperdiçando as melhores chances. Já o Botafogo tentou ficar com a bola e cadenciar a partida, visto que já tinha a classificação na mão.

Classificação Final

Com a vitória mínima sobre a Francana, o Botafogo chegou aos nove pontos e avançou na primeira colocação do Grupo 5, acompanhado da equipe do Tiradentes, do Piauí, com seis pontos. Francana (3) e Rio Claro (0) se despedem da Copinha 2024.

Agora, o Glorioso estará na fase chamada "32 avos de final", com as 64 equipes mais bem colocadas na primeira fase. Por enquanto, o Botafogo ainda não tem adversário, mas sabe-se que ele sairá do Grupo 6, que conta com Chapecoense, Novorizontino, Jacuipense e Comercial-SP.