De virada, RB Bragantino vence Bahia pela Copinha

Em tarde incrível de domingo (7), RB Bragantino venceu o Bahia de virada, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 21, pela Copinha, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Com o bom resultado, o Massa Bruta garantiu a classificação antecipada à próxima fase da competição.

Gostosinho e de virada

O jogo começou com o Bahia pressionando e dificultando a saída do Bragantino. Aos 18, Rafael cruzou a bola na área, e Thiago, de cabeça, mandou a bola para o gol. O Massa Bruta não demorou para dar a resposta, e após cruzamento na área, a bola sobrou para João Tilápia, que mandou para as redes. A partida que estava insana, pouco a pouco ficou mais morna, nos acréscimos, o Bragantino conseguiu a virada. Aos 47, Yuri Leles foi derrubado por Kauã, na área e a penalidade máxima foi assinalada. Na cobrança do pênalti, Yuri Leles bateu no canto e virou o jogo para o Massa Bruta.

Na etapa final o ritmo ficou mais insano que no começo, mas poucas chances claras de gol. Enquanto o Bahia tomava mais a iniciativa em busca de empatar, o Bragantino procurava surpreender em contra-ataques. Aos 35, o Esquadrão de Aço ficou com um jogador a menos após Rafael receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. O Bragantino passou a atacar mais e teve chance de ampliar. Mas o placar não mudou, e vitória do Massa Bruta por 2 a 1.

O outro jogo do grupo

Em partida movimentada, o Guaratinguetá dominou e venceu o Joinville por 2 a 1.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Bragantino chega aos seis pontos e, na liderança isolada. O Guaratinguetá foi a três pontos, é o vice-líder. Bahia e Joinville têm um ponto cada, fruto do empate entre ambos.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, na quarta-feira (10) o Joinville enfrenta o líder e já classificado Bragantino. Já o Guaratinguetá enfrenta o Bahia, no mesmo dia, às 11h.