Thaissan encerra ciclo no Corinthians com contribuições para a categoria de base do Futebol Feminino

A treinadora e coordenadora Thaissan Santos Passos, de 37 anos, se despede do Corinthians após duas temporadas. Em suas palavras de despedida, a profissional expressou gratidão ao time de Itaquera.

"Sou grata pelas duas temporadas como coordenadora e técnica das categorias Sub-17 e Sub-20 do Corinthians, me sinto muito honrada por fazer parte e acompanhar este projeto de tanta referência para o futebol de mulheres do nosso país".

A técnica chegou ao clube em 2022, após passagem pela equipe do Fluminense, onde foi campeã carioca e brasileira com Sub-18 e vice campeã estadual em 3 ocasiões com a categoria principal. Durante seu tempo no comando do Corinthians, Thaissan atuou veementemente na estruturação da base alvinegra e realizou feitos notáveis, como:

• Montagem das categorias sub 12 e sub 14;

• 16 atletas das categorias sub 17 e sub 20 relacionadas para jogos da categoria principal;

• As duas primeiras atletas da base a marcarem gol em jogos da categoria principal;

• Primeira atleta das categorias de base do Corinthians convocada para a seleção brasileira principal;

• Transição de atletas da categoria sub 20 para categoria principal;

Ao olharmos para os números expressivos de seu período no comando, fica evidente o impacto positivo. Durante 67 jogos à frente das equipes, Thaissan conquistou 39 vitórias, somou 11 empates e enfrentou 17 derrotas. Seu estilo de jogo também reflete nos números de gols, com 172 marcados e apenas 56 sofridos, demonstrando uma efetividade notável.

Os números das categorias de base em 2023 reforçam sua habilidade como treinadora. O Corinthians Feminino Sub-17 disputou 21 jogos, conquistando 11 vitórias, 5 empates e sofrendo 5 derrotas. Marcaram 56 gols e sofreram apenas 16, demonstrando um desempenho sólido. Da mesma forma, o Sub-20 teve uma campanha consistente em 19 jogos, com 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, anotando 39 gols e sofrendo 17.

O aproveitamento geral de Thaissan como treinadora alcançou notáveis 64% de pontos conquistados, ressaltando sua capacidade de liderança e estratégia

Em suas palavras de despedida: "A toda diretoria, STAFF, torcida, atletas e principalmente comissão técnica o meu muito obrigada, por todo respeito e dedicação ao longo deste tempo juntos. Em especial minha gratidão ao professor Arthur Elias, a diretora Cris Gambaré e a assessora das categorias de base Íris Sesso, pela confiança depositada em meu trabalho”.