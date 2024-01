Ska Brasil aplica maior goleada de sua história na Copinha

Nesta segunda-feira (8), pela segunda rodada da Copinha 2024, o Ska Brasil entrou em campo precisando da vitória diante do Timon/Luminense, e conseguiu aplicar uma goleada de 7 a 0 diante da equipe do Maranhão. O destaque da partida foi o meio-campista Hugo, que anotou três gols. Os outros gols foram marcados pelos atacantes Gabriel Razera, Jhow, Pedrinho e Café.

"Todas as semanas nós realizamos um culto entre os atletas, e ontem Deus falou muito comigo. Ele disse que estaria conosco, só que precisaríamos fazer a nossa parte. E graças a Deus, conseguimos fazer nossa parte e conquistamos essa grande vitória. Fico feliz em poder ajudar o Ska Brasil e é uma felicidade enorme fazer três gols. Ainda não tem nada resolvido e teremos o terceiro jogo, contra o Galo, para buscarmos a classificação", afirmou Hugo Fernandes, camisa 10 do Ska Brasil, que marcou seu quarto gol em Copinhas, pois ano passado já havia marcado um golaço de voleio contra o Vitória.

Antes da partida, o Ska Brasil recebeu um grupo de crianças japonesas que entraram em campo com os atletas para a execução do hino nacional, ainda mais com a presença do atleta Shoma Kai como titular no Ska. Como clube nipo-brasileiro, por vezes o Ska Brasil estreita os laços com a comunidade japonesa no Brasil e no exterior. E o clube também prestou homenagem solicitando um minuto de silêncio para a Federação Paulista de Futebol, para as mais de 100 vítimas do tsunami que atingiu a região de Ishikawa, no Japão, em 1 de janeiro, e também para a lenda brasileira Mário Lobo Zagallo, que faleceu no último sábado.

Após perder de 2 a 1 na primeira rodada, para o Floresta, do Ceará, o Ska Brasil precisava da vitória para se manter vivo na competição, e desde o começo impôs seu modelo de jogo em busca do resultado. No primeiro tempo, o camisa 10, Hugo, abriu o placar, e o atacante Gabriel Razera ampliou. Razera fez seu 13° gol com a camisa do Ska Brasil em competições da Federação Paulista de Futebol e é o maior artilheiro da história do Ska Brasil, em atividade no clube.

Na segunda etapa, Hugo fez dois golaços e deixou o placar em 4 a 0 para a Águia. Mas o Ska não se acomodou e foi em busca do saldo de gols, e fechou a goleada com três atletas que entraram no segundo tempo, os atacantes Jhow, Pedrinho e Café, que marcaram seus gols para finalizar o placar de 7 a 0, colocando o Ska Brasil em segundo lugar do grupo.

O Atlético Mineiro lidera com 6 pontos, após vencer o Floresta por 2 a 0 na noite do domingo, seguido do Ska Brasil e Floresta, com 3 pontos, mas o Ska tem melhor saldo de gols. E o Timon, que ainda não somou pontos, segue em quarto lugar do grupo 18.

Na próxima rodada, o Ska Brasil recebe o tradicional Atlético Mineiro, na quarta-feira (10), às 19h30, em jogo que será transmitido ao vivo na sportv.