Com duas assistências na Copinha, Filipe Dahora comemora primeiro contrato profissional: “Um prêmio pra mim”

Dois jogos, sete gols marcados e nenhum sofrido. O início de campanha do Água Santa na Copinha é avassalador. Um dos destaques do time, o lateral-direito Filipe Dahora,, contribuiu bastante com esses resultados ao anotar duas assistências e se destacar em jogadas ofensivas pela linha de fundo.

O bom desempenho rendeu seu primeiro contrato profissional na carreira. Faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos da competição, o Gigante de Diadema está vivo na disputa pelo primeiro lugar do grupo 26 contra o Santos.

“Esse nosso bom começo de campeonato é fruto do trabalho de preparação que realizamos. Aqui não queimamos etapas, todo o processo é levado a sério e colhemos os resultados dentro de campo. Acredito que o sucesso do nosso ataque e da nossa defesa tem a ver com o quanto seguimos as instruções da comissão técnica e do treinador. Tentamos seguir o máximo possível. Adorei os dois jogos que fizemos até agora, mas contra o Nova Venécia foi especial porque marcou a minha estreia na Copinha”, ressaltou.

Filipe Dahora começou a frequentar escolinhas de futebol aos 11 anos, quando passou por São Caetano, Nacional-SP, Palmeiras e Ituano antes de chegar ao Água Santa, com quem assinou seu primeiro contrato profissional no último fim de semana. O jovem jogador, de 17 anos, já revelou que seu principal objetivo é alcançar o time profissional ainda em 2024.

“6 de janeiro. Esta data ficará marcada por toda a minha vida, como o dia em que firmei o primeiro vínculo profissional com um clube de futebol. É um prêmio pra mim. Só Deus e a minha família sabem como foi difícil chegar até aqui”, pontuou.

Quando questionado sobre possíveis adversários nas próximas fases da Copa São Paulo de Futebol Jr, Filipe Dahora diz que prefere não escolher oponentes e que está focado em ajudar a equipe a conseguir o primeiro lugar do grupo. Nesta quarta-feira (10), a partir das 21h45, o Água Santa enfrentará o Santos em busca de reverter a vantagem do Peixe no saldo de gols (oito a sete).

“Não será um duelo fácil, com certeza pode ser o jogo mais difícil que teremos nessa fase inicial. Mas jogar em casa e ter o apoio da nossa torcida faz toda a diferença. Vamos jogar de igual para igual”, afirmou.

Com cruzamentos precisos e muita segurança sem a bola para ajudar na defesa, Filipe Dahora reconhece a importância de saber atacar e defender para se tornar um lateral cada vez mais completo.

“Nos treinos, me preparo para lidar com todas as situações possíveis dentro de um jogo, desde a defesa até o ataque. Sei que é preciso saber trabalhar sem a bola também, com posicionamento e leitura tática para antecipar as ações do adversário”, concluiu.