Flamengo supera São Bento e se aproxima de vaga na segunda fase da Copinha

Em um duelo disputado e equilibrado, Flamengo e São Bento se enfrentaram pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior, em jogo válido pelo grupo 19 da competição. A equipe carioca ficou com a vitória nesta segunda-feira (8), com placar encerrado em 2 a 1, garantindo mais três pontos para o Mengão na Copinha.

. Como foi o jogo?

Aos dois minutos, no início do jogo, o Flamengo chegou com perigo em um cruzamento de Zé Welinton e a finalização de Pedro Estevam. O centroavante não foi certeiro no chute, e a bola foi para fora.

Aos 8 minutos, o Flamengo abriu o placar com Lorran. Em um lançamento perfeito de Petterson para Werton, que recebeu a bola dentro da área, o atacante deu um toque para Lorran completar para o fundo das redes.

Aos 19 minutos, o Mengão voltou a atacar de maneira perigosa. Jogada pela direita de Rayan, que deixou Daniel na cara do gol após belo passe. O lateral-direito bateu cruzado, e a bola caprichosamente tocou na trave. Quase o segundo gol do Flamengo.

Aos 23 minutos da etapa inicial, o São Bento conseguiu chegar e atacar pela primeira vez na partida. Por meio de uma bola parada, um cruzamento venenoso que obrigou o goleiro rubro-negro Dyogo Alves a trabalhar e fazer a defesa.

Aos 35 minutos, com mais uma jogada de Petterson, o Flamengo ampliou o placar. O atacante Petterson tabelou com Pedro Estevam e tocou para o outro lado na pequena área, onde Werton colocou a bola para o fundo das redes.

O primeiro lance de perigo no segundo tempo foi logo aos 8 minutos com Rayan. Após um escanteio, a bola sobrou para Rayan dentro da área; ele finalizou e o goleiro Luiz Guilherme defendeu.

Aos 10 minutos, outro lance perigosíssimo do Flamengo: Werton ficou cara a cara com o goleiro do São Bento, mas, pressionado, não conseguiu finalizar. O lance resultou em um tiro de meta, pois a bola bateu por último no atacante flamenguista.

O São Bento, na metade da etapa complementar, fez algumas investidas, mas todas sem muito perigo. O goleiro rubro-negro Dyogo Alves estava muito seguro durante o jogo.

Aos 43 minutos, o São Bento diminuiu a vantagem do Flamengo. Em uma cobrança de falta, Gustavo marcou um golaço, sem chances de defesa para Dyogo Alves. Que golaço!

Depois disso, o jogo acalmou dentro de campo, e a partida terminou assim: vitória do lado rubro-negro por 2 a 1, ficando mais próxima a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

. Outro jogo do grupo

São José teve um bom desempenho na partida contra o Grêmio Osasco Audax, vencendo por 2 a 0. Os gols foram anotados por Thales e Breno. Esse resultado certamente influenciará a classificação do grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

. Classificação e próximos jogos

Parece que o Flamengo está em uma posição muito boa, já com seis pontos e praticamente garantido para a próxima fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto isso, o Grêmio Osasco Audax e o São José estão disputando pela provável segunda vaga, ambos com três pontos. O São Bento, por outro lado, está na última posição do grupo, tendo perdido seus dois primeiros jogos.

Na terceira rodada do Grupo 19 da Copinha, os jogos serão na próxima quinta-feira (11). O São Bento enfrentará o São José às 15h15, enquanto o Flamengo enfrentará o Grêmio Osasco Audax às 17h30. Importante lembrar que ambas as partidas deste grupo serão realizadas em Osasco, no Estádio Municipal José Liberatti, local determinado para os jogos desse grupo.