São-Carlense vence reservas do Fluminense e se classifica para próxima fase da Copinha

Com time reserva, o Fluminense sofreu a sua primeira derrota na Copa São Paulo. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o São-Carlense, na tarde desta terça-feira (9), no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. A vitória do time paulista encaminhou a classificação, em segundo lugar no grupo 13. O Tricolor das Laranjeiras é o líder e já tinha avançado antecipadamente na rodada anterior.

Jogo quente em São Carlos

Logo no segundo minuto do primeiro tempo, o São-Carlense abriu o placar contra o Fluminense. Em cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, ninguém desviou e ela sobrou para Guilherme, que finalizou com o pé cheio e estufou a rede do goleiro Antônio Carlos.

Aos 31 minutos, o Fluminense deixou tudo igual com gol de Henrique. Após a cobrança curta de escanteio, Isaque cruzou para a área, e o defensor cabeceou para empatar a partida. Pouco tempo depois, aos 40, o São-Carlense ampliou o placar.

Na jogada do segundo gol do São-Carlense, a defesa do Fluminense vacilou e deixou a sobra para Guilherme, que acionou rapidamente o lateral-esquerdo Felipe. O defensor do time paulista dominou e tocou por cima de Antônio Carlos.

Segundo tempo perde intensidade

Com a classificação encaminhada, o Fluminense, apesar da derrota, não se expôs tanto. O técnico Caio Couto fez substituições, recolocou alguns titulares, mas sem pressionar o São-Carlense. Assim como o Tricolor, o time paulista não ameaçou tanto o gol adversário e não fez o terceiro gol. Da mesma forma, a equipe carioca não aproveitou as poucas chances que criou e saiu com a primeira derrota na Copinha.