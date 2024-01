Mirassol fica no empate com ABC, mas garante classificação na Copinha

Com a partida que começou hoje (09) às 19 horas no estádio Manoel Ferreira em Bálsamo (SP), a equipe do Mirassol enfrentou o ABC-RN em busca de sua classificação para a próxima fase da copinha.

No primeiro tempo, o Mirassol não começou tão bem a partida e viu o ABC pressionar bastante. Apesar disso, teve algumas chances, sendo uma bastante perigosa aos 10 minutos com um chute cruzado. Entretanto, com a frequente pressão da equipe do ABC, eles conseguiram abrir o placar aos 43 minutos com Eri aproveitando o rebote da zaga para fazer 1 a 0 para sua equipe.

No segundo tempo, o Mirassol precisou atacar para tentar reverter o placar. O ABC tentou controlar a partida e diminuiu a pressão da primeira etapa, permitindo ao Mirassol aproveitar e marcar seu gol.

O gol da equipe do Mirassol aconteceu aos 19 minutos da segunda etapa em um chute cruzado de Alberto, empatando o jogo em 1 a 1. Conforme o jogo avançava, tornava-se mais aberto, mas nenhuma das duas equipes conseguiu marcar o segundo gol. Com este empate, o Mirassol se classificou em segundo lugar, enquanto a equipe do ABC foi eliminada da competição.

Como ficou o Grupo

Com o jogo que começou hoje (09) um pouco mais cedo, às 16 horas, o Sampaio Corrêa enfrentou o Coimbra. Com um bom início de jogo, foi em busca de marcar o primeiro gol rapidamente, mas acabou sofrendo um apagão e levou 4 gols em 14 minutos da equipe do Coimbra, sendo assim eliminado.

O Grupo terminou com o Coimbra em primeiro lugar, com 7 pontos; o Mirassol em segundo, com 5 pontos; o ABC-RN em terceiro, com 2 pontos; e o Sampaio Corrêa em último, com apenas 1 ponto.