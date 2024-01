Rodrigo César elogia entrega dos atletas e vê Rio Branco-ES com a “cara do treinador”

O Campeonato Capixaba de 2024 começa na próxima semana e o maior campeão do Espírito Santo segue se preparando para quebrar um jejum de nove anos sem o título. Comandado por Rodrigo César, o Rio Branco-ES está preparado para quebrar o tabu.

Segundo time a se reapresentar, no dia 1º de dezembro, o Brancão acredita que o treinador bicampeão da Copa Espírito Santo com Vitória (2022) e Serra (2023) também pode recolocar o time alvinegro nas competições nacionais. Para isso, Rodrigo César conta com nomes conhecidos como Kieza (ex-Botafogo), Ferrugem (ex-Corinthians), João Paulo (ex-Paysandu), entre outros nomes.

O treinador de 35 anos se mostra confiante com o entrosamento apresentado pela equipe nos treinos e amistosos preparatórios.

“A preparação é muito boa. Estamos muito felizes com o que temos desenvolvido dentro do elenco. No início foram mais trabalhos físicos, de muita intensidade. Agora os jogadores estão um pouco mais soltos. A equipe vem evoluindo a cada dia.”

O Rio Branco estreia no Campeonato Capixaba no dia 18 de janeiro, quando encara o Porto Vitória. Rodrigo César eliminou o Verdão da Capital na Copa Espírito Santo, com vitória por 5 a 1 na ida e derrota por 2 a 0 na volta. Ele soma três vitórias, uma derrota e um empate contra o Porto.

“Porto é uma equipe muito qualificada, se reforçou bem. A gente vem analisando a equipe deles junto ao nosso departamento de análise e já temos bastante informações e dados de jogadores. Estamos atentos a tudo que eles vem fazendo para fazermos uma grande estreia.”

O comandante do Brancão acredita que, se enfrentasse o Porto Vitória hoje, o torcedor alvinegro já conseguiria ver algumas características das equipes comandadas por ele.

“A gente vem trabalhando há um mês com jogadores muito inteligentes. A gente contratou de acordo com a característica que a gente acredita que tem que ser a equipe. Então ela já tem uma cara e um modelo definido. A cada dia devemos evoluir em relação a ritmo de hoje. Mas se o campeonato começasse hoje a equipe já teria a cara do Rodrigo César.”