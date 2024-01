RB Bragantino aplica goleada no Joinville e garante passaporte na próxima fase da Copinha

Na manhã desta quarta-feira (10) o RB Bragantino aplicou uma goleada no Joinville, por 5 a 2, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), e conseguiu avançar na Copinha 2024.

Um belo passeio

O jogo começou com o RB Bragantino se impondo, mantendo bola no pé e criando jogadas perigosas, especialmente pelas laterais. Aos 7, Kelvin Florez aproveitou rebote do goleiro do JEC, para embrulhar para o fundo das redes e colocar o Massa Bruta à frente. Em desvantagem no marcador, o Joinville pouco a pouco foi reagindo, se impondo. Aos 28, Pedro Lucas deu um peixinho para deixar tudo igual em Guaratinguetá. No final, o Massa Bruta chegou com Gabriel Lopes, que acertou um belo chute de fora da área no canto direito, ampliando a vantagem.

Na etapa final, o Massa Bruta voltou mais forte e com algumas alterações, que surtiram efeito logo nos minutos iniciais. Aos cinco, André Ricardo, que entrou no intervalo, recebeu dentro da área e ampliou o marcador. Na sequência mais um dele, Kelvin Florez, mais que balançou as redes, para fazer 4 a 1. O JEC tentou reagir e conseguiu diminuir, com Caio Valduga, que avançou pelo lado direito do ataque e acertou um chute no ângulo. Pra fechar a conta, o Bragantino fez mais um, em jogada impecável de Vitor Lucas, que tabelou com André Ricardo, dominou no peito e mandou para o fundo do gol.

O outro jogo do grupo

Em jogo movimentado, Atlético Guaratinguetá empatou com o Bahia, por 1 a 1, e conquistou a segunda vaga do Grupo 21 para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o RB Bragantino é líder do grupo 21, somando nove pontos. Já o Atlético Guaratinguetá vem em segundo, com quatro pontos. Bahia e Joiville estão eliminados da competição.

Próximos Jogos

O Bragantino enfrentará Taubaté, na segunda fase da competição. Enquanto, Atlético Guaratinguetá enfrentará o Cuiabá. O local, data e horário serão divulgados em breve.