Corinthians empata com Marília e garante classificação no Grupo 10 da Copinha

Na noite desta terça-feira (09), foi disputada a terceira rodada do Grupo 10 da Copinha, com os jogos entre Corinthians e Marília, e Ji-Paraná e Bangu. O Timão, que entrou na rodada praticamente classificado, foi com uma equipe totalmente reserva escalada por Danilo Andrade e teve dificuldades para encaixar seu jogo.

Aos 11 minutos, o goleiro Felipe Longo foi obrigado a fazer uma grande defesa, evitando o gol dos donos da casa. Após esse primeiro lance perigoso, a partida caiu tecnicamente e não houve maiores chances, até que, já no final do primeiro tempo, o Marília chutou de fora da área, com Longo espalmando mais uma vez.

No início do segundo tempo, o Marília criou uma ótima chance em uma cobrança de falta na área e na cabeçada, o destaque do jogo até então, Felipe Longo, brilhou novamente em uma grande defesa.

No outro jogo do grupo, o Ji-Paraná surpreendeu e, mesmo sendo eliminado, venceu e desclassificou o Bangu, que vinha fazendo um bom torneio até o momento.

Com os resultados do Grupo 10, os classificados foram o Corinthians em primeiro lugar e o Marília em segundo.

Na fase de 64 avos de final, o Corinthians permanecerá em sua sede para enfrentar a equipe do Guarani, enquanto o Marília viajará para Tupã para enfrentar o Atlético-GO.