Palmeiras fecha quarta-feira com treino em dois períodos

A quarta-feira (10) foi marcada por um dia de muito trabalho na Academia de Futebol. O Palmeiras, em mais um dia de pré-temporada, segue sua preparação visando o ano de 2024.

Pela manhã, o elenco alviverde realizou trabalhos físicos na parte interna do Centro de Treinamentos, enquanto, no período da tarde, realizou um trabalho com bola no gramado.

Ainda sem Abel Ferreira, que retorna das férias na próxima segunda-feira (15), a comissão técnica portuguesa dividiu o elenco em equipes e comandou uma atividade em dimensões reduzidas. O grupo trabalhou variações e momentos de jogo como a construção de jogadas, bolas paradas e finalizações, entre outros aspectos.

Nesta quinta (11), às 10h, o Verdão realiza o primeiro jogo-treino do ano, contra o Rio Branco-SP. A estreia oficial do Palmeiras na temporada acontecerá no próximo dia 21 (domingo), diante do Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.