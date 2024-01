Verdão terá primeiro duelo da temporada nesta quinta-feira (11)

O Palmeiras segue sua preparação para a temporada 2024. Trabalhando duro em busca de novas conquistas, o Verdão terá, nesta quinta-feira (11), seu primeiro duelo na temporada.

Trata-se de um jogo-treino diante do Rio Branco-SP. A partida acontecerá no campo principal da Academia de Futebol, às 10h e não contará com transmissão e nem presença de público. João Martins vai comandar o time na atividade, pois Abel Ferreira só volta de Portugal na próxima segunda (15).

A programação alviverde neste início de pré-temporada conta com atividades em dois períodos durante toda a semana. Mesmo com o duelo diante do Rio Branco marcado pela manhã, a equipe um trabalho marcado para a tarde, às 16h (de Brasília).

A expectativa é de que, além do duelo diante do Rio Branco, ainda aconteçam mais dois jogos-treinos nesta pré-temporada. A tendência natural é de que Abel Ferreira esteja a frente da equipe nos próximos duelos.

Confira a programação do Palmeiras para os próximos dias

DIA 11/01/24 – QUINTA-FEIRA

10h00 – Jogo-treino contra o Rio Branco na Academia de Futebol

16h00 – Treino na Academia de Futebol

DIA 12/01/24 – SEXTA-FEIRA

10h00 – Treino na Academia de Futebol

13h - Apresentação de Reforço

16h00 – Treino na Academia de Futebol

DIA 13/01/24 – SÁBADO

10h00 – Treino na Academia de Futebol

16h00 – Treino na Academia de Futebol

DIA 14/01/24 – DOMINGO

10h00 – Treino na Academia de Futebol

16h00 – Treino na Academia de Futebol