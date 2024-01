Ex-Caxias, Thiago Carvalho comemora 2023 e sonha alto para 2024

2023 ficará para sempre marcado na vida de Thiago Carvalho. O ex-atleta e treinador de 35 anos, vice-campeão do Gauchão com o Caxias, diz que os momentos que passou sob o comando do time grená foram alguns dos mais felizes da vida e projetou os próximos passos na carreira.

"Sou muito grato por ter alcançado alguns objetivos pessoais neste ano. Tive tempo para trabalhar, aperfeiçoar meus conhecimentos nesta vida recente de um treinador e adquirir mais aprendizagens. E, desde quando assumi o Caxias ainda em 2022, sabíamos que iríamos lutar pelo nosso objetivo com muito trabalho e empenho. Infelizmente não conseguimos conquistar o título do Campeonato Gaúcho em 2023. Mas, durante o Campeonato, enfrentamos diversas equipes dificílimas eliminando até o Internacional, que era o postulante ao título. Na decisão contra o Grêmio não foi diferente, impomos nosso ritmo de jogo e nossa qualidade contra um adversário que terminaria vice-campeão brasileiro. Infelizmente, o troféu não veio, mas ficou em evidência nossa dedicação pelo trabalho feito”, afirmou o treinador sobre a última temporada.

Após o bom início de trabalho pelo Caxias, Thiago Carvalho acertou sua ida ao América de Natal, para disputar o Campeonato Potiguar, onde foi Campeão, conquistando a vaga direta para a disputa da Copa do Nordeste de 2024 e também disputou Brasileiro da Série C. Por lá, foram 14 partidas à frente do clube com um título conquistado. Apesar da eliminação na competição nacional, Thiago orgulha-se em ter mantido seu perfil ofensivo, com pressão alta na marcação e valorização da posse de bola. De acordo com ele, o futebol inovador e diferente é bem visto ao seu olhar.

“Foi um momento importante no América. Coloquei minha visão do futebol de acordo com o que acredito para alcançarmos também os objetivos. Jogar para frente, ter a posse de bola e uma marcação em cima dos adversários. De uma maneira geral, acredito que também aprendi muito enquanto estive por lá. Mas agora é seguir em frente e ver as oportunidades que irão surgir neste ano”, concluiu Thiago.

Em números totalizados da carreira, Thiago Carvalho possui 116 jogos, 51 vitórias, 38 empates e 27 derrotas. Além disso, foram 168 gols marcados nas equipes que comandou. Um total de 55.7% de aproveitamento na curta trajetória.