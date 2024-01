Flamengo vence Audax e termina a primeira fase com 100% na Copinha

No último duelo do Grupo 19, Flamengo e Osasco Audax se enfrentaram pela terceira rodada da Copa SP de Futebol Júnior. A equipe carioca ficou com a vitória nesta quinta-feira (11), placar encerrado em 2 a 0, garantindo mais três pontos para o Mengão na Copinha, o primeiro lugar do grupo e a classificação para a próxima fase da Copinha.

Etapa inicial

O Audax foi quem começou com perigo, aos 2 minutos, em uma falta cobrada por Yan, mas a bola passou por cima do travessão. Aos 8 minutos, o Osasco Audax voltou a finalizar perigosamente em chute muito forte de Leonan, raspando a trave direita do goleiro Dyogo Alves.

Os primeiros vinte minutos da etapa inicial do jogo foram melhores do lado do time paulista, mas não conseguiu concluir em gols. A partir dos 25 minutos, o Flamengo chegou a criar boas jogadas com Petterson, Werton e Lorran.

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio rubro-negra, a bola sobrou na área para Werton, que levou até a linha de fundo, cortou para a perna esquerda e marcou um belo gol. Dessa maneira, o Flamengo abriu o placar.

Últimos 45 minutos

A etapa complementar iniciou com o centroavante do Osasco Audax, Igor, perdendo um gol cara a cara com Dyogo Alves, que fez uma bela defesa. O time carioca respondeu com uma batida colocada de fora da área de Rayan, e o goleiro Tosti espalmou.

No segundo tempo, o Mengão continuou atacando pelas pontas. Werton seguiu muito bem pela ponta direita, incendiando o jogo. Após os primeiros minutos, o Flamengo cadenciou bastante também a partida com seus meio-campistas Rayan e Caio Garcia.

Aos 25 minutos, o clube do Rio de Janeiro ampliou o marcador. O atacante Petterson criou a jogada, deixando Weliton na condição do chute. Ele finalizou firme com a perna esquerda pro fundo das redes.

Aos 35 minutos, o Flamengo quase conseguiu o terceiro gol com Wallace Yan. Em mais uma jogada de Werton, o atleta levou até a linha de fundo e tocou para trás, na entrada da pequena área. Wallace Yan chutou para fora.

No último minuto de jogo, Tosti ainda fez um milagre contra o cabeceio de Weliton. Quase o terceiro rubro-negro. O confronto encerrou no placar de 2 a 0 para o Flamengo, que terminou a Fase de Grupos com 100% de aproveitamento, vencendo as três partidas que disputou.

Outro jogo do grupo

Na outra partida do grupo, o São José venceu o São Bento. Os gols foram marcados por Daniel, duas vezes e Thiago Tinoco para o São José, enquanto Luiz Eduardo e Gustavo marcaram para o São Bento.

Classificação e próximos jogos

Com esses resultados, o Flamengo se classificou na primeira colocação para a segunda fase, com nove pontos somados. Por outro lado, o São José ficou com a segunda vaga do Grupo 19, acumulando seis pontos.

O Grêmio Osasco Audax terminou na terceira colocação com três pontos. A última posição do grupo foi ocupada pelo São Bento, a equipe de Sorocaba perdeu todas as suas três partidas disputadas na competição.

Na próxima fase, a segunda da Copa SP, no próximo sábado (13), o Flamengo vai encarar o Náutico. Por outro lado, o São José enfrentará o XV de Piracicaba. Os horários das partidas ainda não estão definidos.